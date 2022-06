Guaguas repondrá las líneas de bajada en la GC-300 cuando se abra la nueva vía

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria José Eduardo Ramírez, adelantó este jueves que el servicio de Urbanismo trabaja en abrir una conexión de la carretera general de Tamaraceite con la calle Hermanos Domínguez, en la trasera del centro comercial Alisios.

En cuanto esto ocurra, «Guaguas volverá a pasar por la carretera general de Tamaraceite en sentido bajada».

El edil indicó que las dos líneas que operaban en esta zona dejaron de pasar por esa calle ya que el recorrido circular que impone la nueva vía (antiguo cruce de San Lorenzo-Cruz del Ovejero) imponía un retraso de quince minutos en la frecuencia de paso de las guaguas, algo más en horas punta.

Ramírez compareció a petición de Coalición Canaria, cuyo concejal David Suárez mostró su satisfacción por el anuncio del grupo de gobierno.

En todo caso, criticó la descoordinación que ha habido con esta obra, que ha propiciado la creación de una plataforma vecinal que ha presentado ya 5.000 firmas para reclamar la conexión con Tamaraceite Sur.

Por su lado, el concejal de del PP Ignacio Guerra reclamó una mayor concreción respecto a los plazos para abrir la carretera.

Y la concejala no adscrita, Carmen Guerra, también mostró su satisfacción por el anuncio. «Las guaguas se recuperarán porque cuando el pueblo se pone en marcha, consigue lo que quiere», indicó, «lo que no sabemos es por qué se produjo esa vejación, por qué se gastaron 600.00 euros en una obra que no ha servido para nada».

A más largo plazo, José Eduardo Ramírez adelantó que Tamaraceite se beneficiará de un plan de reordenación de líneas que mejorará las conexiones con el Negrin, el Puerto y Vegueta.

Al mismo tiempo, anunció que se está recuperando la idea del taxi-guagua, que quedó congelado por la irrupción del covid.

Por tal se entiende la puesta en marcha de un servicio de transporte a demanda que conectará, con líneas regulares, los barrios con mayores problemas de comunicación con el intercambiador de Cruz del Ovejero.

Así, los vecinos de Tamaraceite podrán compartir el mismo taxi para ir a Cruz del Ovejero. Y desde allí harán transbordo con la guagua para dirigirse a su destino final.

El concejal explicó que parte de este plan de transporte se iniciará el año que viene, mientras que el resto se aplicará una vez que entre en funcionamiento la MetroGuagua.