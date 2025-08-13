Guaguas contra el genocidio en Palestina Un vehículo rotulado pasará en las líneas más transitadas de Las Palmas de Gran Canaria para concienciar a la ciudadanía y exigir responsabilidades

Guaguas Municipales ha rotulado una guagua articulada, que pasará por toda Las Palmas de Gran Canaria en las líneas más transitadas, con un mensaje de denuncia al «genocidio y los crímenes de guerra que estamos viviendo en directo cada día» en Palestina, ha denunciado el concejal de Solidaridad del ayuntamiento capitalino, Pedro Quevedo.

El edil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado este miércoles que no van a parar de denunciar la situación de Palestina, a pesar de que la comunidad internacional «parezca ser incapaz de tomar una decisión tan elemental como frenarlo», por eso, ha ahondado, «es necesario seguir insistiendo».

«No vamos a parar de utilizar todos los recursos que están a nuestra disposición para recordar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que el gobierno sionista de Israel es responsable de esta atrocidad y que el pueblo palestino tiene derecho a tener reconocido su Estado y vivir en su territorio», ha reclamado Quevedo.

La idea de reclamar justicia con la rotulación de la guagua, que recorrerá Las Palmas de Gran Canaria durante tres meses, viene de la mano con la Comunidad Palestina en Canarias, quienes han agradecido el compromiso del ayuntamiento en «denunciar las atrocidades que se cometen en Palestina».

El portavoz de Canarias por Palestina y la Comunidad Palestina en Canarias Jorge Halaby ha recordado que los ataques a territorio palestino no son asunto de los dos últimos años, sino de «un proyecto sionista que comienza hace 75 años con el objetivo de apropiarse de Palestina y sus recursos naturales en la costa de Gaza», en alusión al gas natural que existe en la región.

Unos intereses comerciales, ha resaltado, que traen consigo «el silencio y la complicidad vergonzosa de los gobiernos europeos y mundiales» que, pese «al conocimiento público y la retransmisión en directo» del conflicto, muestran «una permisividad tremenda e inaceptable».

«Debe seguirse reclamando una paz justa para Palestina. No es un problema de religión, Palestina era y será un encuentro de respeto de religiones y culturas, siempre lo fue así hasta la llegada del sionismo», ha recordado Halaby.

Al acto de presentación han acudido un centenar de personas con pancartas, banderas palestinas y ataviados con kifuyas para exigir responsabilidade al gobierno israelí y cantar proclamas para recordar que «no es una guerra, es un genocidio».