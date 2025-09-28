La Grand Pink Run recorre la playa de Las Canteras La décima edición de la caminata solidaria cuenta con más de mil participantes en su lucha por visibilizar el cáncer de mama

La carrera-caminata más esperada de Canarias celebró este domingo su edición más especial. La Grand Pink Run 'Camina contra el cáncer de mama', organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, sopló las velas de su décimo cumpleaños.

La playa de Las Canteras se vistió de rosa para inundar de solidaridad y esperanza la vida de tantas personas que luchan contra la enfermedad. La marea solidaria partió desde La zona de La Puntilla y recorrió la avenida hasta su destino final en el Auditorio Alfredo Kraus.

El trayecto, de cuatro kilómetros, se vio amenizado por la actuación de una rondalla, y de la Agrupación Folclórica y la Parranda del Real Club Victoria, una de las principales entidades colaboradoras. Durante el trazado, y en la línea de meta, se habilitaron puntos de avituallamiento para los participantes en la actividad solidaria.

A la conclusión de la actividad se llevaron a cabo, en la terraza del CC Las Arenas, diferentes actividades lúdicas, como la clase de zumba del Maestro Yoao, actuación musical de Dacyl Suárez o la música del DJ Ulises Acosta.

La presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, Marisa Herrera, mostró su alegría por el desarrollo festivo de la caminata y la masiva participación de la «marea rosa» en su décimo aniversario.

«Estoy feliz y agradecida por la elevada participación y por la gran cantidad de personas que han contribuido a hacer grande un evento que pone en valor la importancia del ejercicio físico para prevenir el cáncer de mama y ginecológico. Les esperamos el año que viene para compartir una increíble experiencia y sensibilizar de lo imprescindible de, como mínimo, caminar veinte minutos al día», relató satisfecha.

Las personas beneficiarias serán las afectadas de cáncer de mama y/o ginecológico de cualquiera de las Islas o ciudades de España y los familiares de los pacientes con la finalidad de tomar una mayor conciencia de lo que significa esta problemática.

En la misma línea se expresó Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, al enfatizar en lo imprescindible de «apoyar un clásico en el calendario anual en Gran Canaria, como es la Grand Pink Run, que sirve para demostrar que la actividad física y el deporte tiene un aspecto solidario que seguiremos potenciando desde el Gobierno de Canarias».

