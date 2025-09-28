La Grand Pink Run recorre Las Canteras Diez años de solidaridad con una carrera que tiñe de rosa la playa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

La carrera-caminata más esperada de Canarias celebró ayer su edición más especial. La Grand Pink Run 'Camina contra el cáncer de mama', organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, sopló las velas de su décimo cumpleaños. La playa de Las Canteras se vistió de rosa para inundar de solidaridad y esperanza la vida de tantas personas que luchan contra la enfermedad. La marea solidaria partió desde La zona de La Puntilla y recorrió la avenida hasta su destino final en el Auditorio Alfredo Kraus. El trayecto, de cuatro kilómetros, se vio amenizado por varias actuaciones.