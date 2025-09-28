La Grand Pink Run recorre Las Canteras
Diez años de solidaridad con una carrera que tiñe de rosa la playa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:32
La carrera-caminata más esperada de Canarias celebró ayer su edición más especial. La Grand Pink Run 'Camina contra el cáncer de mama', organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, sopló las velas de su décimo cumpleaños. La playa de Las Canteras se vistió de rosa para inundar de solidaridad y esperanza la vida de tantas personas que luchan contra la enfermedad. La marea solidaria partió desde La zona de La Puntilla y recorrió la avenida hasta su destino final en el Auditorio Alfredo Kraus. El trayecto, de cuatro kilómetros, se vio amenizado por varias actuaciones.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.