El Gobierno de Canarias entrega las medallas al Mérito de la Justicia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias entregó las medallas al Mérito de la Justicia con distintivo oro a Mila Pacheco Pérez, vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife; al magistrado Tomás Martín Rodríguez; a Eva Bajo Tobío, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, y al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El acto estuvo presidido por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.