Foto de familia durante el acto de entrega. Arcadio Suárez
Medallas al Mérito de la Justicia

El Gobierno de Canarias entrega las medallas al Mérito de la Justicia

El acto estuvo presidido por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 19:51

El Gobierno de Canarias entregó las medallas al Mérito de la Justicia con distintivo oro a Mila Pacheco Pérez, vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife; al magistrado Tomás Martín Rodríguez; a Eva Bajo Tobío, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, y al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El acto estuvo presidido por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

