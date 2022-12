El Gobierno regional adeuda 8 millones a la capital grancanaria en concepto de IBI La cifra no incluye la que pueda tener el Instituto Canario de la Vivienda con la ciudad

La intervención del coordinador general de Economía y Hacienda del Consistorio capitalino, Ramón Balmaseda, en la comisión de pleno de Gestión Económico Financiera a petición de CC, este miércoles, sirvió para conocer que el Gobierno de Canarias adeuda «alrededor de 8 millones de euros» al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en concepto de IBI «por los diferentes inmuebles» que tiene en el municipio.

Balmaseda aclaró que esta cifra se refería exclusivamente «a la deuda de la Comunidad Autónoma», pues no se incluye en este concepto la que «pueda tener el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que tiene otro NIF distinto». Un dato que, por otra parte, no aportó pues no se le había requerido.

El edil de CC Francis Candil, que había solicitado la presencia de Balmaseda para preguntar por el «pago de IBI para transmisión de viviendas» del Ejecutivo regional, manifestó que «desconocía» el nivel de deuda del Gobierno canario y le expresó su deseo de «saber cuál es la que tiene con este Ayuntamiento el Icavi y Visocan».

Consideró «interesante» conocer esos datos porque, «al final, lo que le estamos exigiendo a los contribuyentes, también creo que se lo tenemos que exigir a la Comunidad Autónoma».

De igual modo, el concejal de PP Víctor Moreno reconoció su sorpresa por la deuda que mantienen el Ejecutivo regional con la ciudad. «Nos parece una cantidad excesiva y eso que solo conocemos una parte», expuso.