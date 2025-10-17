Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fachada del Gabinete Literario. C7

El Gabinete Literario estrena tour digital inmersivo para acercar su patrimonio cultural

Cualquier persona podrá recorrer las salas de esta institución y apreciar sus detalles arquitectónicos desde un dispositivo conectado a internet

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:32

Comenta

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha desarrollado una herramienta digital que ofrece un recorrido virtual e interactivo por el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En este tour cualquier persona podrá recorrer las salas del Gabinete Literario, apreciar sus detalles arquitectónicos y contemplar su colección artística desde cualquier dispositivo conectado a internet.

El tour virtual del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria está ya disponible a través de la página web de la institución, así como a través de la pantalla interactiva ubicada en la entrada principal del edificio.

Este proyecto, para el Gobierno canario es una «acción pionera» que refuerza la vocación del Instituto Tecnológico de Canarias de impulsar la innovación al servicio de la sociedad, integrando tecnología, historia y arte para redescubrir uno de los edificios más emblemáticos de las islas.

Este proyecto supone un paso en la estrategia del ITC por integrar la digitalización en sectores clave como la cultura y el turismo, fomentando la accesibilidad y la valorización del legado histórico de Canarias.

El presidente del Gabinete Literario ha afirmado que se trata de una actuación que «facilita el conocimiento de su riqueza cultural de forma atractiva y accesible para todos los públicos», además de «contribuir a la conservación y preservación a largo plazo del Gabinete Literario».

