La Fiscalía pide 11 años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de una menor de 12 años mientras dormía También solicita el Ministerio Público indemnizar a la víctima con el pago de 20.000 euros por los perjuicios sufridos

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 13:51 | Actualizado 14:05h.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra este miércoles un juicio por un presunto delito de agresión sexual con introducción de miembros corporales a una menor que tenía 12 años, en el momento de los hechos. La Fiscalía ha formalizado un escrito de acusación contra un hombre –que responde a las siglas C.R.P.L.– por unos hechos que ocurrieron en abril de 2018 en su domicilio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

El 17 de enero de 2019 se acordó la medida cautelar de prohibición de comunicación y de aproximación a una distancia no inferior a 500 metros del acusado respecto de la menor. El juicio de este caso se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas este miércoles a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado 11 años de prisión, con la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena. La medida de libertad vigilada con una duración de ocho años, la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades con menores por un tiempo superior a seis años a la pena de prisión que se imponga y la prohibición de aproximarse a la menor a una distancia no inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella a través de cualquier medio o forma, durante 18 años.

El acusado, además, deberá indemnizar a la menor con el pago de 20.000 euros por los perjuicios sufridos y el registro del perfil genético del acusado en la base de datos policial. La madre de la niña se ha personado en la causa y reclama responsabilidades penales y civiles.

Los hechos

Según relata esta parte, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, durante la noche del 20 al 21 de abril de 2018 se hallaba en su domicilio, en San Bartolomé de Tirajana, en compañía de su pareja, la hija común de ambos y la menor de edad, de 12 años en dicha fecha y que es prima hermana de su pareja.

En un momento de la noche, mientras se encontraban los tres tumbados en la cama del dormitorio principal viendo una película en la televisión y situándose la menor dormida al lado del acusado, este «a sabiendas de que con su conducta menoscaba la indemnidad sexual de la menor y con el propósito de satisfacer sus instintos sexuales, acercó su mano a sus partes íntimas», detalla la Fiscalía en el escrito de acusación.

C.R.P.L. apartó el pantalón y la ropa interior que llevaba la menor y «le introdujo uno o varios dedos en sus partes íntimas», añade. El acusado hizo estos actos sin que su pareja se diera cuenta, había una manta que cubría al encausado y la menor.

«En ese momento la menor se despertó y apartó la mano del acusado, quedándose la misma bloqueada por lo sucedido. Pese a lo anterior, unos minutos después, el acusado, de idéntica manera, volvió a introducirle uno o varios dedos en la vagina a la menor aprovechándose de que la manta seguía cubriéndoles» señala la Fiscalía.

Temas

