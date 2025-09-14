La Fiscalia pide 3 años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de 46 menores El juicio se celebrará este martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas y podría cerrarse con una sentencia de conformidad tras un acuerdo entre las partes

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:21

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha formalizado un escrito de acusación contra un hombre, que responde a las siglas W.D.L.P., de origen brasileño pero residente en Puerto del Rosario, Fuerteventura, por presuntos delitos de corrupción de menores, abuso sexual en modalidad de captación en línea (grooming) y exhibicionismo. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2019 y resultaron afectadas un total de 46 víctimas, todas ellas con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.

El juicio de este caso -tramitado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario (Fuerteventura)- se celebrará este martes, 16 de septiembre, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En el mismo se prevé que se dicte una sentencia de conformidad tras el acuerdo previo llegado entre las partes lo que supondrá una previsible reducción de condena para el acusado.

Los hechos ocurrieron, según describe la Fiscalía, entre 2016 y el 26 de junio de 2019, cuando el encausado «movido por su atracción hacia los menores de edad» mantuvo conversaciones de índole sexual utilizando perfiles falsos en Instagram como 'Sarafrancos', José Luis González', 'Cristina Francos' o 'Paula García'. «Buscaba conseguir fotografías y vídeos de menores en actitud y comportamientos sexuales explícitos de todo tipo y satisfacer así su ánimo libidinoso», añade esta parte en su escrito de acusasión.

Además, hacía uso de WhatsApp con tres líneas telefónicas diferentes. «Contactaba con las víctimas, intercambiaba con ellas archivos fotográficos y vídeos pornográficos, llegando incluso a proponerles encuentros sexuales físicos», añade el Ministerio Público.

La Fiscalía solicita una condena de tres años y un mes de prisión, además de ocho de libertad vigilada y seis de inhabilitación especial para ejercer oficios o actividades relacionadas con menores de edad. También interesa la imposición de órdenes de alejamiento, el decomiso de dispositivos electrónicos y prohibición de comunicación con los perjudicados.

Asimismo, esta parte también interesa el pago de una indemnización a los afectados de 30.000 euros, distribuidos en cantidades comprendidas entre los 500 y 1.000 euros por víctima, en función de los daños morales ocasionados.