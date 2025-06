La Fiscalía investiga a la anterior directiva de la Federación Canaria de Caza

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 31 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha incoado diligencias de investigación penal tras la denuncia interpuesta por Jonathan Valentín Sierra, actual presidente de la Federación Canaria de Caza, contra la junta directiva anterior presidida por Marcial Juvenal Rodríguez Curbelo, quien alega una serie de hechos que podrían constituir delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y falsedad contable. Sierra asumió el cargo tras las elecciones celebradas en noviembre de 2022.

El conflicto surge cuando, tras la toma de posesión de la nueva junta, el ya expresidente Marcial Juvenal Rodríguez Curbelo, no compareció presuntamente y según el documento al que ha tenido acceso este periódico, al acto protocolario de entrega de poderes ni facilitó la documentación contable, administrativa ni patrimonial de la entidad. No se entregaron libros oficiales, sellos, ni llaves de los locales. Tampoco se realizó inventario de bienes, ni se ofreció detalle alguno del estado financiero, fiscal o deportivo de la Federación. Solo acudió al acto el secretario saliente, Juan José Cabrera, sin poder acreditado de representación, según confirmaron a CANARIAS7 fuentes judiciales.

Este traspaso supuestamente irregular, recogido en acta, llevó a la nueva directiva a contratar una asesoría contable para analizar la documentación parcial obtenida. Lo revelado en las auditorías preliminares encendió las alarmas de los nuevos dirigentes.

El informe pericial encargado por la Federación a la consultora Garoe Travis se basó en documentación de los años 2019 a 2022, incluyendo extractos bancarios y libros mayores entregados por la antigua asesoría contable Taoro Consultores. El análisis técnico reveló que en una gran parte de los gastos no se presentaron facturas, sino simples órdenes de transferencia o documentos manuscritos con anotaciones de importes, sin validez fiscal o contable.

También se detectó la emisión de facturas a nombre de terceros -no de la Federación- y la existencia de documentos como facturas proforma o albaranes sin valor contable. Incluso se registraron pagos que superaban el importe justificado y gastos cuya naturaleza no se relaciona con los fines de la entidad, como cenas, compra de décimos de lotería o licencias para clubes y personas no autorizadas.

Uno de los puntos presuntamente graves fue la utilización mensual de una tarjeta de débito de la Federación Canaria, con cargos superiores a 3.000 euros, sin respaldo documental suficiente. Solo en el ejercicio 2022, los gastos no justificados documentalmente superan los 16.100 euros.

Sin justificación

La Junta actual envió requerimientos formales a los responsables de la directiva anterior -Rodríguez Curbelo (presidente), José Juan Falcón García (vicepresidente), Alfonso Dorta Cedrés (tesorero) y Cabrera Abreu (secretario)- para que aportaran la documentación justificativa de los gastos. Los cuatro no entregaron documentación adicional.

Ante la falta de cooperación, la directiva elevó el caso al Juez Único de Competición de la Federación, quien abrió expediente disciplinario contra nueve miembros de la junta saliente. La investigación interna concluyó con la imposición de sanciones de inhabilitación temporal de cuatro años a los cargos clave por «incorrecta utilización de fondos federativos» y «dejación de funciones en el control contable y financiero».

Las conclusiones disciplinarias se sustentan en testimonios y documentación: el expresidente Rodríguez Curbelo negó haber abonado licencias a cazadores o clubes, mientras que otros implicados afirmaron lo contrario. Se constataron pagos con tarjeta a clubes y personas no autorizadas, y una administración que el informe califica como «desleal».

Los hechos, según los denunciantes, han sido calificados como presuntos delitos de apropiación indebida por el uso de fondos federativos sin justificación o para fines ajenos a la entidad, falsedad documental mercantil por la emisión y uso de facturas no válidas o atribuidas a terceros y falsedad contable por la omisión sistemática de documentación fiscal y contable requerida por ley.

El Ministerio Público incoó diligencias preprocesales de investigación el 27 de noviembre en aras de determinar si hay indicios o no de la comisión de delitos.

Torneos en enclaves protegidos y de valor arqueológico de Tenerife Otra polémica rodea a la Federación Canaria de Caza, esta vez por el presunto impacto ambiental que podrían haber generado competiciones organizadas en enclaves naturales protegidos y de alto valor arqueológico de Tenerife. La alarma fue activada tras la celebración por la federación del Campeonato de Canarias de San Huberto el 15 de junio en los Llanos de Ifara, un paraje declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Lo grave no es sólo el lugar, sino que sería la tercera competición organizada por esta entidad en el mismo enclave en un año, pese a que hay antecedentes de infracciones denunciadas por agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y confirmadas a CANARIAS7. Del 31 de mayo al 2 de junio de 2024, la Federación presidida por Jonathan Valentín Sierra organizó el Campeonato de España de Recorridos de Caza en los Llanos de Ifara. El evento implicó un vertido 40.000 platos de tiro y una tonelada de plomo, considerando que cada tirador (200) disparó un promedio de 1,5 cartuchos por plato, con una carga estándar de 28 gramos de plomo por cartucho. Además del plomo, los residuos incluían cartones, restos de platos supuestamente biodegradables los tacos concentradores están clasificados como peligrosos. A pesar de la gravedad, los agentes de Medio Ambiente levantaron dos actas de infracción y solo mencionaron restos de platos y cartones, omitiendo el plomo y los plásticos. Lejos de rectificar, la Federación repitió el mismo patrón entre el 15 y el 18 de mayo de 2025, al organizar el Campeonato de Canarias de Recorridos de Caza, nuevamente en el mismo monumento natural. El evento contempló hasta 200 platos por tirador, lo que multiplicado por los participantes y sesiones de entrenamiento implica decenas de miles de nuevos residuos contaminantes dispersos sobre un terreno protegido. La situación ha sido señalada públicamente por políticos y ecologistas, que denuncian la permisividad institucional y la reiterada vulneración de las normativas de conservación del entorno. Lo que eleva la gravedad del asunto es que la Federación Canaria y la Insular de Tenerife tienen previsto celebrar el Campeonato de San Huberto en el mismo lugar este 15 de junio, a pesar de las anteriores denuncias, lo cual podría constituir una reincidencia consciente en la vulneración de la legislación ambiental. Esta modalidad implica el uso de escopetas, munición con plomo y tránsito de personas, perros y vehículos sobre suelo protegido. El lugar -de interés arqueológico- no cuenta con un sistema de recogida ni gestión de residuos homologado. El problema no se limita al Monumento Natural de Ifara. En marzo de 2025, se celebró otro campeonato en Igueste de Candelaria, sobre suelo rústico de protección paisajística y de cauces, con la participación de más de 90 tiradores.