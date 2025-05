La Fiscalía archiva el expediente relacionado con el proceso del cumplimiento normativo de GEURSA

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 6 de mayo 2025, 14:32 Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado el expediente relacionado con el proceso de cumplimiento normativo de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), según ha informado el Ayuntamiento capitalino en un comunicado.

En este sentido, la administración local ha explicado que la entidad remitió el pasado mes de febrero al Ministerio Fiscal un escrito y diversa documentación dando cuenta de «los resultados del proceso de cumplimiento normativo tras detectar posibles irregularidades en el desarrollo de su actividad«.

Además, el documento agregaba que «la empresa municipal actuó de oficio cumpliendo con su compromiso con la legalidad, la transparencia y la mejora continua en la gestión pública».

El Ayuntamiento ha apuntado que ante esta documentación, la Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias tras concluir que «los hechos y circunstancias concurrentes, puestos de manifiesto en la investigación practicada por la entidad responsable, son insuficientes para integrar infracción criminal alguna».

«La documentación remitida por GEURSA no justifica indicios de infracción penal integrada por los hechos denunciados«, apostilla la Fiscalía, que continúa afirmando que »lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y/o disciplinaria que proceda«.

GEURSA ha valorado positivamente esta decisión, «que ratifica la correcta actuación de la entidad municipal en materia de cumplimiento normativo y refuerza su compromiso con la buena gobernanza y la legalidad vigente», señalando que continuará con las determinaciones que correspondan.

El decreto de la Fiscalía precisa que el hecho de que no se aprecien infracciones penales en esas irregularidades no supone que no pueda existir «responsabilidad administrativa y/o disciplinaria», lo que tiene que examinarse por otros cauces.