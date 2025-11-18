La Fiscalía abre diligencias por la denuncia presentada contra el concurso del Guiniguada Las presuntas irregularidades alegadas por un participante del proceso son objeto de revisión por parte del Ministerio Público

Francisco José Fajardo y Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 06:51 | Actualizado 07:41h. Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias de investigación respecto a la denuncia presentada por el despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects por presuntas irregularidades cometidas en el concurso del proyecto Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias que fue convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con un contrato valorado en 1,57 millones de euros.

Portela, que se presentó al concurso y cuya propuesta fue la que obtuvo menor puntuación en el concurso público, después de haber entrado en el grupo de finalistas por la renuncia de un participante, atribuye la presunta comisión de supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude, tráfico de influencias y revelación de secretos o utilización de información privilegiada, así como malversación de caudelaes públicos a los organizadores del concurso.

La denuncia en Fiscalía se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias desestimara el recurso interpuesto por Portela, así como su petición de suspensión cautelar.

En la presentación de su denuncia, la firma de arquitectura alegó diferentes hechos denunciables:la alteración de la composición del jurado:un trato desigual en la gestión de suplencias, al no aplicarse el mismo criterio en todas las renuncias de finalistas, lo que redujo el número de propuestas en la fase final;la supuesta pérdida de anonimato tras la publicación anticipada del resultado de la votación ciudadana y su difusión en prensa antes de la deliberación del jurado;el uso «desproporcionado» del voto popular;supuestas contradicciones en la adjudicación;presunta falta de acceso a las actas de puntuación;unos presuntos vínculos profesionales entre miembros del jurado y los equipos ganadores;falta de motivación en las puntuaciones; y un presumible condicionamiento del fallo técnico por declaraciones previas de la alcaldesa sobre su voto, alineado con la consulta ciudadana.

La definición del nuevo Guiniguada ha estado rodeada de polémica en los últimos tiempos, después de que una plataforma ciudadana reclamara que se descubriera el barranco quitando la carretera y denunciara que el proyecto no tiene encaje legal porque no se ha desarrollado un plan especial específico para esta zona.

La propuesta ganadora

El proyecto AWA para el Guiniguada fue el ganador del concurso que convocó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para reordenar esta parte de la ciudad, en el encuentro de Vegueta y Triana.

La propuesta ganadora fue la del despacho Batlle I Roig y supone una apuesta por transformar un espacio de unos 40.000 metros cuadrados para recuperarlo para la ciudadanía.

En la presentación del proyecto, a principos de octubre, el arquitecto Enric Batlle destacó que su propuesta no contempla el descubrimiento del barranco porque las bases del concurso excluían esta posibilidad. Pero además, entiende que mantener el barranco soterrado permite ganar más espacio público, además de permitir una conexión más sencillas entre Vegueta y Triana y promover una solución más económica.

La renaturalización del ámbito y su peatonalización son los los elementos clave del futuro paseo, que se extiende por 650 metros entre el Teatro Pérez Galdós y el espacio en torno al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.