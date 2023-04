El fiscal pide penas de entre 58 y 61 años para cuatro hombres por violar a una turista en Mogán

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita que le sean impuestas unas duras penas que van desde los 58 a los 61 años de cárcel para cuatro individuos que, presuntamente, violaron de forma grupal a una turista en Puerto Rico (Gran Canaria). Según esta parte, estas cuatro personas, todas de origen magrebí y en situación irregular en España, atacaron a esta joven con pasaporte noruego cuando paseaba por el parque del barranco de Agua La Perra y ahí, la acorralaron y violaron.

El escrito del fiscal Jorge López Tineo, describe unos hechos que sucedieron el 26 de febrero del año 2021 en este enclave del municipio de Mogán. Ese día, a las 22.45 horas, la víctima se encontraba paseando por la calle Gavilán, de Puerto Rico, y se encontró de repente a un grupo de cuatro jóvenes que se acercaron a ella.

En concreto, se trata de Aziz L., de 24 años de edad y con antecedentes penales por haber sido condenado a cuatro meses de prisión por un delito de amenaza no condicional, pena que fue suspendida con la condición de no delinquir durante un plazo de dos años. Junto a él se encontraban Mohamed E.B., de 34 años, Hicham E.A., de 26 años y Hamza E.Z., de 22. Todos ellos tienen nacionalidad marroquí y habían sido internados en centros de acogida habilitados en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán tras haber llegado a la isla en patera poco tiempo antes. Fuentes de la investigación apuntan a que se encontraban en la calle porque habían sido expulsados de los recursos por incumplir las normas de convivencia que fijaban las organizaciones no gubernamentales encargadas del internamiento.

Acorralada

Según la acusación formulada por el Ministerio Público, al ver a esta joven caminando en solitario, se acercó a ella Aziz L., que tras decirle algo, la agarró «por una de sus muñecas y la obligó a dirigirse contra su voluntad al lugar en que se hallaban los demás procesados».

En ese instante, Aziz L., Mohamed E.B., Hicham E.A., y Hamza E.Z. actuaron presuntamente de forma previamente concertada, «con evidente ánimo lividinoso e impulsados todos ellos por la intención de atentar contra la libertad sexual» de la víctima.

De esta forma, «uno a uno se fueron turnando para penetrarla, vaginal y analmente», llegando incluso a efectuarlo hasta «en dos ocasiones» el procesado Aziz L.

Durante todo ese tiempo en el que estuvieron agrediendo sexualmente a la joven turista, los cuatro procesados «permanecieron juntos en todo momento hasta que concluyó su ilícito proceder». De esta forma, incrementaron «la angustia padecida» por esta joven que «no pudo sino permanecer inmóvil en todo momento», describe el Ministerio Fiscal.

Como consecuencia de este ataque grupal contra la indemnidad sexual de la víctima, la misma sufrió cuatro hematomas digitiformes en la cara interna del muslo derecho y otros tres en la cara interna del muslo izquierdo, tres en la muñeca derecha, otro en la izquierda y uno más en la cara anterior de rodilla izquierda. Para la sanación de estas heridas precisó «una primera asistencia facultativa» y curaron en «seis días, de los cuales, uno fue de carácter impeditivo para el normal desarrollo de sus actividades».

Tras hechos supuestos hechos, la víctima denunció y la Guardia Civil inició una búsqueda que derivó en la detención de estas cuatro personas el 28 de febrero de 2021. Permanecieron en calabozos hasta que pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de San Bartolomé de Tirajana, que decretó su ingreso en prisión desde el 3 de marzo hasta la fecha.

Para la acusación pública, Aziz L. es responsable de dos delitos agravados de agresión sexual al violar a la joven y otros tres de agresión sexual al no evitar que fuese también sometida por sus compañeros. Pide para el procesado 61 años de cárcel. Mientras, para Mohamed E.B., Hicham E.A., y Hamza E.Z. interesa la imposición de 58 años por la comisión de un delito agravado de agresión sexual y cuatro de agresión sexual. Además, exige que los cuatro procesados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la víctima con la cantidad de 100.000 euros.

Este procedimiento será juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, aunque aún no hay fecha de señalamiento de la vista.