La fiscal: «El parecido con el caso de La Manada es asombroso, estos hechos fueron atroces»

La fiscal Teseida García fue tajante: «El parecido de este procedimiento con el caso de La Manada -los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en San Fermín- es asombroso. Se ha repetido el mismo patrón con una mujer agredida por, al menos, cuatro hombres en unos hechos atroces y que no tienen justificación». De esta forma resumió la representante del Ministerio Público en su informe final el caso que sienta en el banquillo a Mohamed El Houari, Ahmed Abouhafs, Brahim Achbani y a Ibrahim Yachou, cuatro individuos de nacionalidad marroquí acusados de haber -presuntamente- violado a una turista danesa el día de Navidad de 2016 en el Centro Comercial de Puerto Rico, unos hechos por los que se enfrentan a penas que van desde los nueve a los 16 años de cárcel y su expulsión de España.

En una maratoniana sesión que se prolongó hasta las cuatro de la tarde, la fiscal defendió su tesis de que los acusados se habían aprovechado de que la vícti ma «hubiese bebido, que estuviera alegre o se abrazara a la gente». Todo ello avalado «por unos informes que determinan que encontraron semen y restos biológicos de más de cuatro hombres en su ropa y unas imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ven a varios de los acusados haciendo movimientos de tipo coital» sobre la víctima, expuso al Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. «Eso que vimos todos es un acto sexual y además cuando terminan, se levantan y se ponen los pantalones», añadió García.

«No es permisible que los acusados se hayan aprovechado de esa circunstancia de superioridad por ser hombres y que la víctima estaba sola, bebida y no conocía el lugar. Y menos que se trate de justificar estas acciones con comentarios de las defensas como que si ella mintió porque dijo que no tenía novio o que era ella la que buscó sexo con los agresores», prosiguió la fiscal. «La agredieron sexualmente uno tras otro cuando estaba inconsciente y, lamentablemente, el Código Penal de nuestro país no entiende la agresión cuando la víctima no tiene consciencia», insistió.

Los acusados Agresión sexual y robo Mohamed el Houari Abuso sexual Ahmed Abouhafs Abuso y cooperador necesario Ibrahim Yachou Abuso y cooperador necesario Brahim Achbani

Por último, la fiscal detalló que, tras la primera supuesta agresión sexual cometida por Mohamed El Houari en la parte alta del centro comercial, a oscuras y sin gente alrededor, llamó a los demás encausados para que se aprovecharan de ella: «Tenían que tener información de que había una mujer inconsciente para aprovechar y tener sexto gratuito y salvaje. La lástima -repitió- es que abusaron de ella cuando estaba inconsciente y eso en nuestro Código Penal no es agresión sino abuso sexual», manifestó. «Pero la dignidad de la persona sí fue agredida y tan grave es un comportamiento como el otro».

La víctima, que declaró desde Dinamarca por videoconferencia, manifestó a preguntas de las partes que de esa noche tenía recuerdos «disueltos», aunque tenía claro que fue penetrada vaginalmente por, al menos, uno de los acusados y que luego perdió la consciencia debido al alcohol que había ingerido y al 'shock' que experimentó en ese momento.

« Tengo recuerdos disueltos, que había una escalera, que me quisieron robar una cadena, que me llevaron a un sitio solitario, tenía miedo... Aparte de la primera penetración, no estoy segura de que hubo más pero cuando recuperé la consciencia, salí corriendo y gritando hasta que escuché mi nombre y era mi pareja», dijo a la Sala.

Esta mujer confesó a preguntas de la fiscal que había estado en tratamiento psicológico tras sufrir todos estos presuntos hechos en el año 2016 por los que reclama una sentencia condenatoria.