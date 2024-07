El fiscal Ignacio Stampa presenta 'El complot' en el Gabinete Literario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de julio 2024, 16:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El fiscal Ignacio Stampa presenta este jueves, a partir de las 19.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria, 'El Complot. La verdad del caso del fiscal Stampa'. Un libro del que se darán a conocer todos los detalles en el Salón Oriente del Gabinete Literario junto a la periodista Herminia Fajardo y el fiscal Jorge Pobre.

Cuenta el fiscal Stampa que las «peripecias» que narra en El complot «son más propias de una novela negra que de la labor diaria de un mero funcionario público, dado el carácter inaudito de unos acontecimientos que solo yo viví en carne propia». Además, señala que el propio autor ha sido el involuntario protagonista de un conjunto de hechos de enorme repercusión mediática durante su intervención como fiscal anticorrupción en el llamado caso Tándem o caso Villarejo.

Fiel a sí mismo, decidió hacer frente a diferentes estamentos y a quienes, desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado, se confabularon por oscuros intereses particulares para provocar que su profesionalidad quedara en entredicho y no continuara con dicha investigación. En este libro, publicado por La Esfera, desentraña los hechos ocurridos mediante un análisis minucioso y rebosante de datos contrastados. «Describo las múltiples investigaciones a las que me vi sometido por quienes me indicaban que guardara silencio sobre lo que me iban haciendo y al mismo tiempo propugnaban, hasta la saciedad, un ficticio respeto a la Constitución y una transparencia impostada», explica Stampa.

El Complot expone, además, cómo se gestó la contaminación de la opinión pública a través de la manipulación informativa de quienes tenían la capacidad de controlar las noticias que llegaban a los ciudadanos, desde las instituciones públicas y los medios de comunicación.

El fiscal Stampa -quien también estuvo destinado durante doce años en la provincia de Las Palmas, donde, entre otros, trabajó casos como Yate, Montecarlo, Stratvs o Unión- muestra su pesar por el descrédito al que se ha llevado a la institución del Ministerio Fiscal, con el deseo de que no se repitan situaciones como las vividas por él con ningún otro ciudadano, fiscal o no.

«No pretendo convencer a nadie, ni crear debate alguno. Hablo solo en mi nombre. Las críticas probablemente volverán simplemente por el hecho de aclarar lo que me pasó», sentencia Ignacio Stampa. «En este libro cuento la verdad de una historia para ponerle fin».