La fiscal baja la petición de pena a uno de los acusados de abusar de una menor

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebró el juicio que sentaba en el banquillo a tres jóvenes acusados de haber abusado de una menor de edad, en momentos diferentes y sin vínculo alguno entre ellos. La fiscal Cristina Coterón modificó sus conclusiones provisionales rebajando la petición de condena para uno de los procesados apreciando una circunstancia atenuante ya que sufría un transtorno en el desarrollo acreditado por los forenses con un 33% de discapacidad. De los 10 años de cárcel que pedía para él y el resto de acusados, se lo rebajó en dos atendiendo a estas circunstancias.

En la vista oral, dos de los procesados reconocieron haber mantenido relaciones sexuales con esta adolescente cuando tenía 15 años y los presuntos abusadores eran mayores de edad. El otro individuo que ayer se sentó en el banquillo reconoció haber quedado en varias ocasiones con ella, pero negó que hubiesen practicado sexo como así afirmó la víctima.

En el primero de los casos, se trataba de un compañero del instituto de la víctima. Él tenía 21 años y contó que un día ella le dijo de ir a su casa y, una vez allí, empezaron a masturbarse mutuamente e incluso él le introdujo un dedo en la vagina. Admitió este acto sexual pero también dijo que en ocasiones actuaba «como alguien más pequeño», debido al transtorno del desarrollo que sufre. «¿Era la primera vez que tenía algo con una chica. ¿Quién me va a querer a mi con este problema que tengo? Nadie quiere estar conmigo», declaró

En el segundo supuesto, el acusado dijo que había mantenido relaciones con la menor cuando tenía 21 años y ella 15, pero que no sabía «que era un ilícito penal. La conocí por Instagram en una cuenta normal y no en la 'hot' que ella tenía donde colgaba fotos de alto contenido sexual. Iniciamos una especie de noviazgo que duró un mes aproximadamente y mantuvimos relaciones sexuales la última vez que nos vimos», narró.

Insistió en que le dijo en varias ocasiones que quería «conocer a su padre para que supiera que estaba conmigo, que éramos pareja», manifestó.

La víctima ratificó la versión de los hechos ofrecido por este joven.

Por último, el tercero de los acusados negó haber mantenido relaciones con la denunciante. Contó que la conoció por la «cuenta 'hot' en la que colgaba fotos desnuda o subidas de tono, pero no se le veía la cara. Cuando nos vimos me dijo que tenía 15 años, la edad de mi hija, y que un novio suyo le obligaba a estar con ella. Por eso planeamos que yo me hiciera pasar por su pareja y le mandaba mensajes fingiendo que teníamos una relación para que la dejara tranquila».

La joven -que ahora tiene 18 años- negó esta versión y dijo que sí habían practicado sexo una vez dentro del coche del acusado en un barra nco donde nadie les veía. Cuando me penetró le dije que no quería, pero a pesar de ello lo hizo», contó

La víctima reclama de los tres acusados una indemnización en caso de sentencia condenatoria.