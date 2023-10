La fiesta necesita pagar otras facturas por 1,66 millones

El carnaval de 2023 sigue sacando facturas que hay que pagar. La sociedad Promoción de Las Palmas de Gran Canaria ha requerido al Ayuntamiento que impulse una modificación de crédito por valor de 1,66 millones de euros que está previsto que sea aprobada por el pleno del próximo viernes.

Por partidas, la celebración del carnaval de día y de los mogollones en el parque litoral del Rincón y la plaza de La Música exige el desembolso más caro (476.503,08 euros).

El escrito que inicia el expediente viene firmado por el anterior gerente de la sociedad municipal, Agustín Díaz -rubrica como técnico superior-, quien atribuye los gastos inesperados del traslado del carnaval de día al rechazo «a última hora» de los vecinos de la calle Simón Bolívar, con quienes se debe consensuar la celebración de los actos nocturnos en la zona del intercambiador de Santa Catalina en virtud de un acuerdo de 2015 sancionado por la autoridad judicial.

«A pesar de esa vuelta a la normalidad de todo el programa festivo del Carnaval, a última hora surgió la desavenencia con los vecinos de Simón Bolívar para el desarrollo de los actos nocturnos en la denominada zona de ocio, teniendo que buscar como medida alternativa el traslado de la misma a la zona de Plaza de la Música y el Rincón. Sin estar previsto ni presupuestado hubo que montar con carácter de urgencia toda la infraestructura y decoración de la zona para que tuviera el mismo nivel que la zona de Santa Catalina en un año en que además se esperaba la obtención del reconocimiento de Carnaval como Fiesta de interés turístico Internacional», detalla el técnico municipal.

El escrito reconoce que hubo que montar «de cero» la zona de ocio carnavalero del Rincón, que inicialmente no estaba presupuestada porque siempre se barajó con la posibilidad de celebrar estos actos en el entorno de Santa Catalina. «Los gastos de infraestructura, iluminación, sonido, decoración y servicios de vallado, baños, sanitarios, vigilancia, alumbrado, y cachés se vieron de esta forma incrementados. Además, en un año en que se esperaba el nombramiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional no se podía descuidar ni hacer de forma no adecuada esta parte del Carnaval que tiene tanta importancia como la zona de escenario y galas».

Aparte de los 373.719,18 euros del concierto de Carlos Vives, otra de las grandes partidas es la derivada de la colaboración en la realización de conciertos de artistas nacionales e internacionales en los que se patrocinó la imagen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello se destinaron 400.000 euros que se usaron para financiar actuaciones como las de Sting, Boobmastic, Mar Abierto o el Granca Live Fest, que trajo a artistas como Rosalía y Maluma.

También se contabilizan en la modificación de crédito los 270.000 euros que se distribuyen entre los grupos del carnaval, algo que se suele hacer todos los años, pese a lo cual se incluye en este listado de gastos no previstos.

El listado se completa con otros 47.851,69 euros en concepto de limpieza, acondicionamiento y reformas de los locales del Manuel Lois, que son utilizados por los grupos de carnaval de Las Palmas de Gran Canaria; un total de 81.373,38 euros para el patrocinio de eventos locales en los que la imagen del carnaval se utiliza como reclamo, como las fiestas del orgullo o la feria de valores; o los 10.000 euros que se emplean para llevar a los ganadores del concurso de maquillaje corporal al festival mundial de esta modalidad.

Estas obligaciones se pagarán con cargo al dinero que el Ayuntamiento tiene en el banco, que en estos momentos es una cantidad cercana a los 269 millones de euros.