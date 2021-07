El agente Fermín a su mujer: «Con 36.000 euros paso unas navidades tranquilitas»

Una vez la magistrada ha dado por finalizada la instrucción en una pieza separada que investigaba a la presunta banda de narcotraficantes liderada por el agente de la Policía Nacional Fermín C. V. R., en la misma se reproducen numerosas conversaciones en las que el principal investigado trataba sin tapujos sus presuntas actividades ilegales. En una de ellas, contaba a su esposa Bárbara B. E. cómo estaba preparando la supuesta llegada de un alijo de droga a la isla y le daba detalles sobre las ganancias que este cargamento les iba a reportar: «Con 36.000 euros paso unas Navidades tranquilas, ya si me llevo 72.000, pues de puta madre», le dijo.

La magistrada Luz Calvé Mortes entiende en su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que hay indicios suficientes para entender que la esposa del policía tenía «conocimiento y participaba de la actividad ilícita de su marido». Prueba de ello es la una conversación que mantuvo el agente con un traficante de drogas con ocasión de la llegada de una embarcación con hachís a la isla el 2 de enero. «La parienta no es tonta, entonces ya ella vio la emisora ahí y me empezó a mirar [...] porque ella piensa que son cosas del Aeropuerto», en referencia a la presunta información que ofrecía a narcos sobre el trabajo que desarrollaba la policía en Barajas. Fermín le contaba a su interlocutor lo que le decía su esposa cuando participaba en el desembarco del hachís: «¿Ya vas a estar otra vez, me vas a tener toda una noche despierta no se qué?», le explicaba.

«Sin las indicaciones de Fermín no lo habríamos conseguido», dijo un narco que le pagó 1.500 euros por darles información

También se recogió una conversación entre la pareja en la que el policía contaba que estaba con «lo del negocio pendiente, el vuelo...», refiriéndose a su participación en operaciones en las que traían droga a la isla por medio de mulas que desembarcaban desde Sudamérica en Madrid. «Con solo un trabajo ya la Navidad está resuelta, así que ya me siento súper feliz. Hoy me voy a coger una papa de cojones», le exclamaba en referencia a un posible contacto que había enviado a Brasil para traer dicha mercancía. «Ya me siento 'power', porque estaba amargao ya que había perdido mi poder, pero ya lo recuperé, ya tengo al tío ahí. Solo viene con su mochilita, se vende en tres días 'pam' y con suerte antes de Navidad va otro. Con suerte va otro [...], me da tiempo con dos antes de final de año, que son 36.000 y dos, 72.000 [...] y paso unas Navidades tranquilas, ya si me llevo 72, pues de puta madre».

«El año que viene te jubilas»

En otra conversación de ese mismo día, el investigado volvió a llamar a Bárbara B. E. manifestándole: «El año que viene te jubilas, que el año que viene te jubilas dice un alemán aquí», en clara alusión a la cita que acababa de mantener con otro de los investigados, Ivo 'el Químico' y al proyecto presuntamente ilícito en común de cocinar y vender sustancias estupefacientes, «que les reportaría una elevadísima cuantía de dinero proveniente del tráfico de drogas», según reza el auto.

En otra de las ramas presuntamente delictivas en las que participaba el agente, había involucrada una mujer de nombre Sara R. que, según el auto judicial, era conocedora de las actividades investigadas y participaba de ellas. En las escuchas captadas entre ambos, se oye al policía hablándole en clave con frases como «la obra ha salido con éxito y cada uno está ya en su respectivo destino», recalcando que fue «otro modelo de obra y materiales», refiriéndose al 'modus operandi' y al tipo de sustancia ilegal trasladada. Además, Fermín le hacía transferencias -suman más de 10.000 euros- ya que Sara se quejaba de que tenía que pagar «el gimnasio, el maquillaje, los bolsos, el Ipad, la funda y el bono».

Dijo a su pareja: «Con solo un trabajo ya la Navidad está resuelta, ya me siento súper feliz»

También le conseguía a su amiga Decadurabolín, un anabolizante conocido como 'deca' y hasta le compró «las jeringuillas específicas» para que Sara pudiese dosificarse «dicha sustancia e inyectársela adecuadamente».

Vendiendo cristal

En referencia a la rama Alexis S. P. y Hafid M. M., los investigadores detectaron una conversación en la que el primero se mostraba feliz por haber introducido una bolera -persona cargada en el interior de su cuerpo con droga- en Madrid. «Sin las indicaciones de Fermín no lo habríamos conseguido», manifestó, admitiendo que pagaron 1.500 euros al policía por ofrecerles información sobre cómo actuar en los controles aeroportuarios.

También hay conversaciones en las que Fermín habla directamente con traficantes de vender una droga llamada cristal: «Déjame que yo eso lo mueva por otra parte, por el Puerto, por el gimnasio de ahí porque la gente del gimnasio yo sé que...», le dijo el policía al narco.

Al habla con un narco: «La parienta no es tonta, ya ella vio la emisora ahí y me empezó a mirar»

Por último y en lo que a intervenciones telefónicas se refiere en esta pieza separada de la Operación Fermín, el supuesto agente corrupto participó de forma activa dando funciones de seguridad en el desembarco de 1.410 kilos de hachís en el Castillo del Romeral. Él le decía al patrón de la embarcación que estaba «en casa controlándolo todo» y le indicaba que «dile que ya vayan viniendo tranquilos que ya está mi amigo allí, ya pueden caminar tranquilitos, ya se pueden mover ¿vale?», en referencia a que no había policía en la zona que pudiera sorprender a los traficantes cuando tocaran tierra con la droga. «¿Lo consiguieron?», preguntó minutos más tarde a los patrones de la embarcación, a lo que le respondieron de forma positiva: «Todo ha salido perfecto».