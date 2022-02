La familia de Juani Ramos no duda de la «responsabilidad» de Miguel en su muerte tribunales El investigado fue citado ayer por la magistrada y antes de entrar lanzó agua a una periodista. La autoridad judicial debe decidir su ingreso o no en prisión

Alberto Hawach, abogado de la familia de la desaparecida Juani Ramos, no dudó en pedir el ingreso en prisión del único sospechoso, Miguel Ángel Ramos, durante la comparecencia que se celebró ayer debido a los reiterados incumplimientos cometidos por el investigado a la hora de ir a firmar al juzgado. «Consideramos que, desde agosto de 2016, existen suficientes indicios que apuntan a la responsabilidad de este señor en la desaparición y muerte de Juani Ramos», declaró a la salida del edificio judicial.

Hay que recordar que Miguel Ángel Ramos fue citado por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que lo investiga, por no haber acudido a firmar los días 3, 13 y 17 de diciembre pasados.

El que fuera pareja sentimental de la desaparecida hizo acto de presencia en los juzgados y, al entrar, volvió a mostrarse en actitud violenta con los medios de comunicación y, en concreto, lanzó agua a una periodista de la Televisión Canaria. Es la cuarta vez que protagoniza un hecho de este tipo contra reporteros e incluso una vez fue condenado por ello.

Vídeo. Televisión Canaria

Ante la magistrada, Miguel Ángel Ramos ofreció sus explicaciones y tras escucharlas, el Ministerio Fiscal no interesó la modificación de su situación personal, a lo que se adhirió la defensa. Por su parte, el letrado de la acusación pidió que fuera arrestado: « Bajo nuestro punto de vista, la justificación de las ausencias del investigado no es concluyente y, como se trata de la tercera vez que ha dejado de firmar, hemos interesado su ingreso en prisión provisional», dijo Hawach. A su vez, agradeció «el trabajo encomiable de la Policía Nacional y todos los cuerpos que han colaborado en la búsqueda de Juani y, como no, en el esfuerzo de la magistrada».

Este asunto está pendiente de resolución judicial.