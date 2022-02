Exigen a Rosell que no genere sospechas sobre la carrera judicial

Tres asociaciones de jueces han instado este martes a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, a no extender sobre la carrera judicial una «sospecha generalizada» y a presentar denuncia si conoce casos de «connivencia con autores de graves delitos, como la pederastia».

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto tras unas declaraciones de Rosell, también magistrada, en el programa La Base, de Público, donde cuestionó que el sistema memorístico y de preparadores sea garantía de independencia de los jueces, sometidos en muchos casos a «sutiles» presiones.

«Yo sí me he encontrado una cúpula de la carrera judicial que te dice 'ya sabes lo que te espera si no archivas esto o si sigues adelante con esto' y, también en casos de pederastia, hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo, 'con el cura, no', 'con el obispo, no', 'con la Iglesia, no'«, señaló en el programa del pasado 15 de febrero.

Para las tres asociaciones, Rosell admite que ha tenido conocimiento de «conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos«, por lo que debe aclarar si las denunció y, si no lo hizo, tiene que cumplir »a la mayor brevedad con su obligación legal de hacerlo«.

A su entender, es «gravemente irresponsable que un miembro destacado del poder ejecutivo extienda sobre toda la carrera judicial española (especialmente sobre las juezas jóvenes) una sospecha generalizada de connivencia con autores de graves delitos, como la pederastia», por lo que las explicaciones son ineludibles.

En el programa, Rosell cuestionaba que el actual sistema de oposiciones garantice la indepedencia de los jueces y criticaba en concreto la figura del preparador.

«No solo no hace jueces independientes, hace jueces dependientes de tu preparador, que normalmente es alguien de la cúpula de la carrera judicial que no ha tenido ninguna formación en derechos humanos, muchísimo menos en feminismo, y que además, con un poco de suerte, ya era juez durante el franquismo», señaló.