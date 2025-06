Eva Bajo apuesta por una reorganización y optimizar los recursos

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Eva María Bajo Tobio, nombrada nueva directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, apuesta por una «reorganización interna» para, posteriormente, abrir el paso a una segunda fase orientada al impulso científico y técnico de la institución. La nueva responsable asume el cargo tras una dilatada trayectoria en la medicina forense. Sin ir más lejos, el mismo día en que se hizo público su nombramiento, se cumplían exactamente 24 años desde su incorporación al cuerpo, el 1 de junio de 2001.

«La dirección me llega en un momento óptimo. He sido una persona que ha pasado por todos los puestos por los que puede estar un médico forense, explicó Bajo. «En estos 24 años no me he saltado ni una plaza en un Instituto de Medicina Legal y eso me da una visión de la organización en profundidad».

Bajo, que ya ejercía como subdirectora, ha anunciado un plan de actuación con dos fases diferenciadas: una etapa inicial de dos años centrada en la reorganización interna del centro, seguida de una segunda fase de tres años orientada al impulso científico y técnico de la institución. «Está definido en un cronograma que establecí en mi proyecto», apuntó.

La directora subraya que el Instituto de Las Palmas cuenta con «todas las infraestructuras y oportunidades para poder ser de primer nivel en España», si bien reconoce una situación de poco personal que condiciona la operatividad del organismo. «Es cierto que hay una coyuntura de falta de personal que no es buena y nos impide trabajar como querríamos. Por eso voy a intentar optimizar las cargas de trabajo con distintas medidas que involucren, no solamente a la eficiencia nuestra como organización, sino también al trabajo que recibimos y cómo lo recibimos».

En este sentido, ha adelantado que promoverá el diálogo con jueces y fiscales para racionalizar las peticiones de peritaje, así como la colaboración con otras entidades públicas. «No podemos ser una especie de agujero negro donde todo lo que nos pide, le demos salida, porque eso no es así. Debemos hablar mucho con los fiscales y jueces sobre las peticiones que nos hacen, optimizar los recursos y, al mismo tiempo, hacer convenios con instituciones como el Servicio Canario de Salud o el Servicio de Urgencias Canarios, para hacer un buen protocolo de certificación de muertes naturales que haga que nosotros no recibamos tantos cadáveres por este tipo de fallecimientos. Son el 80% de los que recibimos».

Uno de los ejes de su mandato será la protección y atención a la infancia. «Va a ser un instituto con mucho foco en la infancia. Canarias se ha posicionado como un referente nacional y tenemos mucho campo sobre el que trabajar, no solamente en infancia que sufre violencia, sino la infancia migrante o sin acompañamiento».

Entre sus objetivos inmediatos figura la inauguración de la Casa de la Infancia, «prevista a corto plazo».

