Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos La Policía Local persigue a dos individuos desde la Base Naval hasta Bravo Murillo | En la fuga, los detenidos chocaron con dos coches y con un supermercado

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria protagonizó en la mañana de este sábado una espectacular persecución policial de dos individuos que estaban siendo buscados por la comisión de un presunto robo con fuerza en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

En las primeras órdenes del día, los agentes recibieron la identificación del vehículo en el que se desplazaban los supuestos autores del robo. Y un policía local pudo localizarlo circulando a la altura de la Base Naval en torno a las 11.00 horas.

El agente le dio alto, pero en vez de obedecer la orden, el conductor del vehículo se dio a la fuga a toda velocidad, colisionando con otros tres coches, según informan fuentes policiales.

Ampliar Imagen del vehículo tras la colisión. C7

El impacto no frenó la persecución y la Policía Local siguió a los dos ocupantes del vehículo fugado hasta la calle Bravo Murillo, donde chocó con la fachada del supermercado Spar que hace esquina con la calle Eduardo.

Tras el golpe, los dos individuos abandonaron el vehículo y emprendieron la fuga a pie. Fue una corta carrera porque apenas doscientos metros más allá, en la calle Pedro de Vera, fueron detenidos por la Policía Local.