Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del punto donde la Policía Local interceptó al vehículo. C7

Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos

La Policía Local persigue a dos individuos desde la Base Naval hasta Bravo Murillo | En la fuga, los detenidos chocaron con dos coches y con un supermercado

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria protagonizó en la mañana de este sábado una espectacular persecución policial de dos individuos que estaban siendo buscados por la comisión de un presunto robo con fuerza en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

En las primeras órdenes del día, los agentes recibieron la identificación del vehículo en el que se desplazaban los supuestos autores del robo. Y un policía local pudo localizarlo circulando a la altura de la Base Naval en torno a las 11.00 horas.

El agente le dio alto, pero en vez de obedecer la orden, el conductor del vehículo se dio a la fuga a toda velocidad, colisionando con otros tres coches, según informan fuentes policiales.

Imagen del vehículo tras la colisión. C7

El impacto no frenó la persecución y la Policía Local siguió a los dos ocupantes del vehículo fugado hasta la calle Bravo Murillo, donde chocó con la fachada del supermercado Spar que hace esquina con la calle Eduardo.

Tras el golpe, los dos individuos abandonaron el vehículo y emprendieron la fuga a pie. Fue una corta carrera porque apenas doscientos metros más allá, en la calle Pedro de Vera, fueron detenidos por la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  4. 4 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  5. 5 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  6. 6 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  7. 7 Vegueta estrena nuevo proyecto gastronómico: así es Machete
  8. 8 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal
  9. 9 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  10. 10 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos

Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos