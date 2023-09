El escualo tímido: la presencia del tiburón martillo en Las Canteras

El avistamiento de varios tiburones martillo ('Sphyrna zygaena') en las aguas de la playa de Las Canteras en los últimos días no es sino un indicador de la rica biodiversidad marina de esta parte de la costa capitalina, en la que se ha constatado la presencia de alrededor de cuarenta especies diferentes. Entre ellas, de acuerdo a un estudio encabezado por Fernando Tuya, miembro del Grupo en Biodiversidad y Conservación del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), es donde encontramos ocho especies de elasmobranquios (rayas y algunas especies de tiburones).

Y ahí es donde ondea su cuerpo la cornuda, que es como popularmente se conoce en muchos puntos de Canarias al tiburón martillo. «A día de hoy no hay estudios sobre los tiburones martillo», explica este experto.

Poco se sabe, por tanto, de la presencia de este escualo entre las olas de Las Canteras. De las pocas certezas que se maneja es que principalmente en verano, este tipo de tiburones se suele acercar más a la costa. Y la principal playa capitalina no escapa a este uso, que pudiera tener algún tipo de motivación reproductora.

Tuya desmonta también la creencia de que los tiburones martillo entran dentro de La Barra para desovar. «No ponen huevos», sentencia, «son vivíparos, es decir, que dan a luz crías».

Eso no significa que el parto no se produzca cerca de la costa, donde sea más fácil para las crías encontrar refugio, pero tampoco se sabe a ciencia cierta.

Así las cosas, ¿es peligroso la convivencia con el tiburón martillo? Tuya asegura que no: «es una especie supertímida, resulta totalmente inofensiva». Este especialista indica que «ante la presencia de humanos, las cornudas se van, es muy raro que haya algún tipo de percance».

«Cuando vas a Las Canteras es más probable que pises un pez araña y acabes en la Cruz Roja con un pie hinchado a tener algún problema con un tiburón martillo», concluye.

Sin embargo, los ciudadanos son cada vez más conscientes de la presencia de estos animales y otras especies marinas en virtud de un decreto del Gobierno de Canarias. El 27 de julio de 2022, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad emitió una orden relativa a la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En esta orden se especifica el uso de la bandera de color púrpura para «informar de peligro por fauna marina, por lo que se deben tomar precauciones o limitaciones para los usuarios. Esta bandera será izada y se acompañará de una bandera de color rojo o amarillo. Se podrá complementar con señal informativa del peligro a pie de playa o zona de baño marítima».

Esta bandera ha sido ondeada dos veces en la última semana por la presencia de los tiburones martillo, una especie con presencia en todas las islas.

El color lila no solo es una advertencia para los bañistas, sino también un recordatorio de la necesidad de no molestar a estos esquivos animales, que merecen una atención particular en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas.