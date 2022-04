La Escalera de Fumío obtiene el certificado BCorp que mide su impacto social y medioambiental La agencia se incorpora a la lista de las 130 empresas de España que no creen que el único fin de una empresa sea el de dar beneficios a sus accionistas, sino generar un impacto positivo en la sociedad

La Escalera de Fumío ha obtenido el certificado B Corp, convirtiéndose así en la primera y única agencia creativa y de comunicación de Canarias en lograr este sello, el único estándar global que evalúa el impactosocialymedioambientaldelasempresas.

El sello B-Corp aglutina de manera global a todas las compañías que, están transformado su modo de ser y hacer empresa contextualizando una economía planetaria en la que las empresas son instrumentos de cambio y transformación positivaante losproblemas y paradigmas contemporáneos .

Un movimiento que, en el entorno del Capitalismo de Stakeholders, ya asumen como propiosentidades y foros internacionales como Davos, generando este cambio paradigmático en el clima de opinión sobre el papel de las compañías ante los retos que la sociedad y el medio ambiente está nimponiendo este siglo.

Por eso, desde hace tiempo La Escalera deF umío trabaja conclientes en la definición y activación de su propósito corporativo con un modelo de trabajo propio. En ese contexto, desarrolla proyectos con visión social,como la práctica del surf como terapia para niños con autismo, iniciativas para proteger los cielos y reducir la contaminación lumínica oel impulso a becas de formación para jóvenes en riesgo de exclusión social.

En esta misma línea, sucolaboraciónconorganizaciones como Capitalismo Consciente y Creatives for the Future, también supondrá un espaldarazo en la consecución de nuevos objetivos alineados con su propósito. Con la obtención de esta certificación, la agencia se convierte en una de las 130 empresas en España que defienden que los beneficios no son exclusivamente para sus accionistas, sino que dedican parte de ellos a generar un impacto social y medioambiental positivo.

Central Lechera Asturiana, Ecoalf, Danone, TriodosBank, The Body Shop, Isdin, Holaluzo Change.org, son algunas de las compañías que ya miden, a través de este sello, su huella sobre las personas y sobre el medio ambiente.

El primer hito

Tal y como afirma el director de La Escalera de Fumío, Raúl Espada, «este sello es el primer hito en este viaje de transformación hacia proyectos que contengan un impacto positivo sobre el medio ambiente y la sociedad». Espada afirma que «esto no es más que la evolución de la propia identidad de la agencia, comprometida desde hace años con organizaciones sociales como Oxfam Intermon, Aldeas Infantiles y Médicos sin Fronteras».

La agencia cree en «el poder de la estrategia y la creatividad para que las marcas puedan tener un impacto positivo en la sociedad, al mismo tiempo que consiguen sus objetivos de negocio», y esa máxima no solo la aplican a sus clientes, sino también a sí mismos, asegura su director.

Además, la agencia se ha comprometido a donar todos los años un 20% de sus beneficios a proyectos de impacto positivo - en las próximas semanas lanzará una convocatoria para decidir a qué proyectos dedicar ese beneficio- y continuará velando por el bienestar de su equipo, que desde 2010 disfruta de la posibilidad de teletrabajar y de vacaciones ilimitadas.