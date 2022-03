«No entiendo un carnaval sin música, es muy importante en mi vida»

Tiene 21 años y compagina sus estudios en el CIFP Cruz de Piedra con su trabajo como camarera en un local de ocio nocturno aunque su aspiración futura «es opositar».

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-No fue difícil convencerme. Me lo propusieron y me gustó la idea. He sido bailarina y sé lo que es estar en un escenario y estoy muy ilusionada de tener esta oportunidad.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-A nivel profesional creo que me puede aportar oportunidades en cuanto a hacer cosas como esta, a perder un poco la vergüenza porque, aunque no tengo vergüenza pues ya he estado encima de un escenario, siempre te quedan esos nervios y ese respeto. Y creo que esto me puede ayudar a afrontar ese pequeño miedo.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-Significa alegría, paz, unión, porque te une con tu gente cercana.

-Un carnaval que recuerde de manera especial

-La cabalgata del último año, la de 2020, porque me lo pasé bien, me curré el disfraz, la verdad, porque fui de ángel de Victoria Secret, y me dio trabajo.

-No entiende un carnaval sin...

-Sin música, porque la música es muy importante en mi vida, me da tranquilidad, hace que me despeje, me encanta. Pienso que sin música el mundo sería un caos y es algo esencial en el carnaval, o sea, sin música no hay carnaval.

-Un disfraz ideal.

-Pues los que llevan las brasileñas cuando salen bailando en los desfiles en el sambódromo, con muchas plumas. De hecho, ese iba a ser mi disfraz para la cabalgata de Maspalomas pero sucedió lo del covid y esta ahora cogiendo polvo.

-¿Qué aficiones tiene?

-Mis aficiones son el pole dance (baile en barra, un deporte utilizado como una gimnasia aeróbica y anaeróbica) y también hago taekwondo. Soy bastante deportista. Me gusta estar activa y en forma.

-¿Cuál es su plato preferido?

-Raviolis a la boloñesa. Me encana la pasta.

-Un destino para viajar

-Me gustaría ir a Miami, es una ciudad que me llama la atención porque siempre la he visto en las películas como algo tan atractivo que me gustaría conocerla.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Reciclo, intento comprar cosas naturales, no comprar plástico, y es que para mí el medioambiente es muy importante.