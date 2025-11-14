Encuentro en Madrid entre los ayuntamientos del Caminos Francés y el Camino de Santiago en Gran Canaria La iniciativa refuerza la cooperación cultural y turística entre ambas rutas xacobeas

La Casa de Galicia en Madrid se convirtió este viernes en el punto de unión simbólica entre Galicia y Gran Canaria con la celebración de un acto que reunió a representantes de los ayuntamientos del Camino Francés y del Camino de Santiago en Gran Canaria. El encuentro, concebido para poner en valor ambas rutas xacobeas, sirvió para subrayar su papel como espacios de identidad, diálogo y cooperación entre territorios.

Presidido por el director de la Casa de Galicia en Madrid, Luis E. Ramos, el acto contó con la presencia de la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa Aguilar; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; y la presidenta de la Mancomunidad de ayuntamientos gallegos del Camino Francés, Begoña Balado, entre otras autoridades.

Ramos destacó durante su intervención que «los Caminos de Santiago forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad; son grandes embajadores de nuestra marca y un símbolo de lo que Galicia representa en el mundo». Subrayó además que la Casa de Galicia se honra en acoger un encuentro «que une dos tierras hermanas a través de un mismo espíritu de peregrinación, solidaridad y encuentro».

