Encuentro de coordinación policial en la jefatura superior La Policía Nacional refuerza la coordinación con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y el Cuerpo General de la Policía Canaria para mejorar la seguridad ciudadana y la cooperación en dispositivos conjuntos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:22

La Policía Nacional mantuvo el pasado jueves, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, sendas reuniones de trabajo con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente con el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Los encuentros fueron promovidos y presididos por el jefe superior de Policía, Jesús María Gómez Martin, y contó con la presencia del jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Antonio Almenara Barroso, la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín Mederos y diferentes mandos policiales de los diferentes cuerpos.

El acto tiene como objetivo establecer pautas de cooperación, coordinación de dispositivos conjuntos y fomentar la participación ciudadana. Con esta iniciativa, se refuerza el compromiso de las instituciones policiales con la mejora de la seguridad y la atención a las demanda ciudadanas en la capital grancanaria.