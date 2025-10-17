Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El encuentro puso en valor un espacio de reflexión. Juan Carlos Alonso

27 encuentro anual del Foro Canarias

La cena anual se celebró en el hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:39

El Foro Canarias celebró en la noche de este viernes la cena por su 27 aniversario en el hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro, celebrado en un ambiente de cordialidad, sirvió para poner en valor la relevancia de ese espacio de encuentro y reflexión, conformado por figuras relevantes del mundo económico, social y profesional, y que cuenta con la participación de expertos de muy variados campos. Además, se rindió homenaje a Alberto Cabré, José María Plans, Jürgen Flick y Manuel Ríos. Los cuatro son miembros del Foro Canarias desde sus inicios.

Varios momentos del acto. Juan Carlos Alonso
Varios momentos del acto. Juan Carlos Alonso
Varios momentos del acto. Juan Carlos Alonso
Varios momentos del acto. Juan Carlos Alonso

