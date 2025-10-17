27 encuentro anual del Foro Canarias
La cena anual se celebró en el hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 17 de octubre 2025, 21:39
El Foro Canarias celebró en la noche de este viernes la cena por su 27 aniversario en el hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro, celebrado en un ambiente de cordialidad, sirvió para poner en valor la relevancia de ese espacio de encuentro y reflexión, conformado por figuras relevantes del mundo económico, social y profesional, y que cuenta con la participación de expertos de muy variados campos. Además, se rindió homenaje a Alberto Cabré, José María Plans, Jürgen Flick y Manuel Ríos. Los cuatro son miembros del Foro Canarias desde sus inicios.
