Imagen del árbol navideño en el Centro Comercial Las Arenas. Juan Carlos Alonso
Navidad 2025

Encendido de las luces de Navidad en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria: Las Arenas, La Ballena, Alisios y El Corte Inglés

Consulta los horarios del encendido en los centros comerciales de la ciudad

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

La Navidad llega a los centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria a partir de esta semana. Los establecimientos encenderán las luces dando el pistolezado de salida al periodo navideño de 2025.

Tras el anuncio del encendido a lo largo de casi una semana en la ciudad, los centros comerciales se suman a la celebración con una programación completa que va más allá del alumbrado. Se espera así, dinamizar las compras navideñas de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y promover el comercio de las tiendas.

Centro comercial Las Arenas

El viernes 21 de noviembre a las 19:00h tendrá lugar el gran encendido del árbol de Navidad de Las Arenas. La Plaza de la Fuente contará con actuaciones musicales y muchas sorpresas. Catha González será la presentadora del evento, que contará con la actuación principal del grupo PARADISE, un tributo musical a Coldplay. También habrá un espectáculo de acrobacia protagonizado por los artistas Levi y Estrella y, desde las 17:00h, tendrá lugar ilusiona Kids.

A partir del 28 de noviembre se abrirá la pista de hielo en la Carpa de Planta Terraza. El precio de entrada es de 6 euros. Es obligatorio el uso de calcetines, guantes y calzas de plástico.

Centro comercial La Ballena

Desde el sábado, 15 de noviembre el Centro Comercial La Ballena daba la bienvenida a la Navidad. Se llevó a cabo el encendido del gran árbol y de toda la decoración navideña del centro, actuación musical en vivo y espectáculos.

Centro comercial Siete Palmas

El viernes 21 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h, Siete Palmas vive una tarde mágica con motivo del encendido de luces de Navidad. Durante el evento, el centro contará con actuaciones en directo, la visita de los divertidos Elfos de la Navidad y muchas sorpresas que marcarán el inicio oficial de la temporada navideña.

Centro comercial Los Alisios

El sábado 22 de noviembre, a las 19:30 horas, la Plaza Central de Alisios da la bienvenida a la Navidad con el Gran Encendido de Luces. El evento contará con la presentación de Yanely Hernández, la participación de invitados especiales y el concierto de Los Salvapantallas.

El Corte Inglés

El Corte Inglés de la calle Mesa y López celebrará su tradicional acto de encendido de la iluminación navideña este jueves 27 de noviembre, a partir de las 21.30 horas.

El mercado de Navidad abrirá sus puertas a partir del mismo jueves y permanecerá abierto hasta el 5 de enero.

