La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera Los accesos y salidas a la zona de Triana, Vegueta y el entorno de Rafael Cabrera se verán restringidos | Se recomienda utilizar vías alternativas y planificar sus desplazamientos con antelación

El escenario para la elección del cartel para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 11:35 Comenta Compartir

La elección del cartel de 'Las Vegas' para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 obliga al cierre de la circulación en diversos tramos. La organización realiza un evento este viernes en la entrada principal del Teatro Pérez Galdós, una de las zonas más concurridas de la capital, por lo que el Cabildo de Gran Canaria ha difundido el horario y las carreteras afectadas.

Los cortes afectarán tanto a la circulación interior como a los accesos desde la autovía. En sentido Tafira, permanecerá cerrado el tramo comprendido entre la Avenida Rafael Cabrera y la calle San Pedro. En sentido Las Palmas de Gran Canaria se cortará el tramo entre la calle Mendizabal y la Avenida Rafael Cabrera.

Los tramos afectados en la Avenida Marítima (GC-1A); en sentido sur quedará inhabilitada la salida 6 hacia la Avenida Rafael Cabrera y en sentido norte se cerrerá la salida 4 hacia Triana y el Céntro Histórico. Además, no estará disponible el desvío hacia la Avenida Rafael Cabrera desde la calle Alcalde Díaz-Saavedra Navarro (zona del Mercado de Vegueta).

El horario de restricción comienza este jueves 28 de agosto de las 19:30h hasta las 01:00h del viernes 29. Y ese mismo día de las 19:30h hasta las 01:00 del sábado 30.

Una cita llena de ritmo

La convocatoria permitirá conocer las seis propuestas finalistas entre las que se encuentra la que será imagen de la fiesta en 2026. La decisión estará en manos del público, quien podrá votar su trabajo favorito a través de un SMS gratuito, según ha hecho saber el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en un comunicado.

Será a las 21:30 horas cuando arranque el acto que estará conducido por la periodista Wendy Fuentes y que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria. También podrá disfrutarse en vivo ante el propio Teatro, junto a la desembocadura Guiniguada, ya que el acceso a la gala será libre hasta completar el aforo.

En este encuentro se revelarán los carteles finalistas seleccionados el pasado 30 de julio por un jurado designado por la Mesa Técnica de Carnaval. Seis propuestas que firman Néstor Santana, Brian Medina, Acaymo Calderín, Sandra Corrius, Alberto Guerrero y Armando Arencibia, entre las que el público tendrá que votar su preferida.

El segundo acto del Carnaval de «Las Vegas», tras la presentación el pasado 21 de julio del avance de la programación, contará con la orquesta Armonía Show y la comparsa Baracoa en una gala que este año celebra su segunda edición, marcando la cuenta atrás para el arranque de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.