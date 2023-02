«Echo en falta que la gente se ponga en el lugar de los demás»

A sus 29 años, esta politóloga y actriz representa a Alcampo con la fantasía 'Cien mil o un millón', diseñada por Nauzet Afonso.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Bueno, primero lo que tengo que decir es que no fue decisión mía porque me lo propusieron Tamito Fernández y Nauzet Afonso, a lo que yo no pude decir que no. Fue totalmente inesperado, una sorpresa. Creo que me enteré la última, pero tengo mucha ilusión, muchas ganas y estoy encantada de formar parte del equipo.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Bueno, es que no me lo creía porque además Tamito me hizo una especie de jugarreta diciéndome que le mandase un vídeo para un casting de la MTV. Por videollamada me dijo que me habían cogido y que me iban a presentar a la MTV. Entonces fue cuando me dijo que si quería ser su reina del carnaval, y no me lo creía.

-¿Qué vinculación tiene con la fiesta? ¿Es carnavalera?

-Soy supercanavalera. Además, también por mi profesión de actriz, siempre me ha encantado disfrazarme y crear personajes, con lo que para mí es una fiesta indispensable y una de las cosas más bonitas que tenemos en las islas.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-La verdad es que no tengo ninguna expectativa. Estoy intentando disfrutar del proceso al máximo y ya me siento ganadora formando parte del equipo porque me han dejado todo momento ser yo. no me trata como una mera candidata más y se está tomando muy en cuenta mi esencia, mi personalidad, mis gustos, y al final eso es enriquecedor. Lo que tenga que ser será, pero para mí esto está siendo ya precioso.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Pues estoy aterrada, pero los nervios siempre son buenos porque significan que es algo que te importa. Pero bueno, esencialmente empecé con unos entrenamientos, sobre todo con peso en la altura de la cadera para poder sostener la fantasía. Estoy viendo las galas y me estoy preparando mentalmente para ese momento en que se abran las puertas del parque.

-¿Cómo se imagina que será la experiencia de lucir su fantasía?

- Tengo la sensación de que me va a pasar un poco como cuando me saqué el carnet, que las piernas no me iban. Va a ser un momento superadrenalínico, pero para mí, como me gusta poco un escenario, pues voy a intentar disfrutar al máximo posible como un personaje más.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Sí, quiero representar a Canarias donde haga falta.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin música, me encanta bailar. Estaría bailando todo el día. Aquí echo en falta que abran más locales de baile.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Sería el poder de dar empatía a las personas. Echo un poco en falta que la gente se ponga en el lugar de los demás.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar?

-Soy una antigua, yo soy súper retro, o sea que 'Studio 54' no puede ser más yo. Soy un poco un mejunje de cosas. En mis listas puedes encontrarte tanto a Rocío Jurado como a David Bowie. Soy coplera, flamenca, me encanta la música disco, la ochentera... Siempre digo que nací en la época errónea porque yo soy una octogenaria metida en el cuerpo de una de 30.