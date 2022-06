«Ahora soy el dueño de mi tiempo, disfruto al máximo»

Fue director regional de Mapfre Vida e Inversión de 1989 a 2005 y durante 17 años, de 2005 a 2022, director territorial de Mapfre. Prejubilado desde el pasado mes de enero, vive esta nueva etapa de la vida con optimismo y disfrutando al máximo, con el deporte y la familia como aliados de viaje. Actualmente sigue siendo Patrono de la Fundación Mapfre Guanarteme y miembro de su comisión directiva. Alfredo Montes se encuentra en un momento de «paz interior».

Acostumbrado a un gran ajetreo diario durante muchísimos años, ¿cómo lleva su nueva vida de prejubilado?

Estoy alucinado. Debo decir que uno no se prepara para esto y yo no pensé nunca en mi prejubilación. Es algo que siempre lo ves lejano y que no piensas en ello. Debo decir que tras 40 años de actividad profesional me siento en un momento de paz interior. Es una sensación como de haberlo dado todo y es momento para disfrutar de otra etapa que te brinda la vida.

¿En qué ha cambiado su día a día?

Un amigo me dijo que ahora sería el dueño de mi tiempo. Aquella frase me sonó al típico topicazo, pero debo decir que tenía muchísima razón. Ahora soy dueño de mi tiempo, y disfruto al máximo. Sigo como Patrono de la Fundación Mapfre Guanarteme y soy miembro de la comisión directiva, pero ahora a los actos a los que asisto lo hago con más relax y los disfruto de una forma distinta, sin prisas. Antes estabas inmerso en la vorágine diaria, pendiente de la agenda y de los distintos compromisos que tenías que atender, ahora todo ha cambiado. A todo voy con tranquilidad. Antes acudía a muchos compromisos y ahora es motivante para mí ir porque saludo a gente del gremio, amigos, etc.

¿Y el deporte es fundamental?

Jajaja, como bien lo has podido comprobar tú. Así es. Intento hacer por las mañanas una hora y media o dos horas de bicicleta. Me gusta ir solo, ya que no dependo de nadie y voy a la hora que mejor me convenga. Luego me he sacado un bono en el Centro Insular de Deportes para nadar de 13.45 a 14.30 horas. Repito, estoy encantado. Recuerdo que antes salía a correr un poco por la Avenida Marítima, a las nueve y media de la noche, porque era el único momento que encontraba al día. Ahora cuando tengo ganas me calzo las zapatillas y salgo a correr.

¿Cuál es su ruta habitual en bicicleta?

Me gusta subir a Bandama por la carretera antigua a Tafira, porque hay poco tráfico.

¿Qué ha recuperado ahora que antes quizás no le prestaba tanta atención?

Quizás ahora tengo detalles, sobre todo con mis hijos, que antes ni tenía. Solo llevo cinco meses en esta nueva aventura de la vida y a mis 63 años estoy disfrutando al máximo. Como anécdota que puede resumir mi estado actual he de decir que mi hermano Fernando dice que me ha recuperado como hermano, jajaja.

Alfredo Montes reconoce que llevaba un ritmo de vida que iba adaptado a su labor profesional, con reuniones, comidas fuera de casa, etc. Ahora todo lo hace con pausa, a otro ritmo, algo muy valorado. Continúa adelante con su labor en la Fundación Mapfre Guanarteme y esta semana ha estado presente en la interesante jornada 'Emprendimiento sénior: una oportunidad para Canarias', que organizó la Fundación junto al Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre para poner en valor y contextualizar el emprendimiento para mayores de 55 años como una herramienta para el desarrollo económico y social.