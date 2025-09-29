El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca El macho la llevaba consigo y la hembra estaba a su lado, «como protegiéndola» | Este comportamiento es conocido como réquiem

El duelo por la muerte de un familiar no es un comportamiento genuinamente humano. De elefantes a orcas, pasando por chimpancés y perros, las muestras de dolor por la pérdida de seres queridos están documentadas en diferentes especies. El último ejemplo ocurrió este jueves en el sur de Gran Canaria. A una milla de Puerto Rico, desde el barco de observación de cetáceos Multiacuatic, pudo apreciarse una escena desgarradora: una familia de calderones arrastraba el cuerpo sin vida de su cría.

Desde el barco, Vicente Morales explica que era el macho el que portaba a la cría en la boca, mientras que la hembra iba a su lado y parecía que la estaba protegiendo. Al mismo tiempo, un grupo de juveniles nadaba en formación de abanico, no se sabe si con la intención también de proteger al grupo.

Expertos en cetáceos señalan que este comportamiento, que se conoce como réquiem, es frecuente en los calderones tropicales (Globicephala macrorhynchus) y que, en el caso de Canarias, se ha observado en las poblaciones de calderones de Teno-Rasca, en el suroeste de Tenerife.

Los calderones tropicales tienen una presencia constante en Canarias. Suelen ser habitantes de las aguas tropicales y templadas cálidas de todo el mundo. Miden entre 4 y 5 metros y pueden pesar los 3.000 kilos.