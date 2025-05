Casi dos de cada tres euros previstos para hacer inversiones quedaron sin utilizar en 2024

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 22 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró 2024 como el ejercicio en el que más dinero invirtió en la última década (54,57 millones de euros), pero también como el año que más dinero dejó sin gastar en el capítulo de inversiones (94,1 millones).

Las dos premisas pueden parecer contradictorias, pero no lo son. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía a su disposición en el presupuesto de 2024 un total de 148,67 millones de euros en los capítulos de gastos de Inversiones Reales y Transferencias de Capital, la mayor cifra de su historia reciente. De ellos, solo se reconocieron derechos por valor de 54,57 millones de euros, lo que representa un nivel de ejecución del 36,71%. En otras palabras, casi dos de cada tres euros previstos en los capítulos de inversiones, se quedaron en las cuentas bancarias municipales sin utilizar.

Este nivel de liquidación es el segundo más bajo de la última década, solo por delante del 26,42% del año 2022. En el resto de los años, el porcentaje de ejecución de las partidas inversoras fue algo mayor: un 37,4% en 2023; un 41,83% en 2021; un 45,43% en 2020; un 38,94% en 2019; un 37,74% en 2018; un 41,98% en 2017; un 57% en 2016; y un 55% en 2015.

EN DETALLE 394 Es la cifra, en millones de euros, gastada por el Ayuntamiento en su presupuesto.

466 Fue la cantidad, también en millones de euros, que el Consistorio capitalino ingresó en el ejercicio económico de 2024.

28% El capítulo de Inversiones Reales es el que presenta menor porcentaje de realización del presupuesto de gastos.

La caída en la ejecución de la inversiones viene acompañada de un nivel de gasto general menor. Así, de los 585,7 millones de euros previstos en el presupuesto de 2024, se reconoció el pago de 393,7 millones de euros, lo que representa un 67,22%.

Se trata, también, del segundo peor nivel de gasto de los últimos diez ejercicios económicos. De nuevo, solo el año 2022 se sitúa por detrás, con una liquidación que alcanzó el 62,3%.

Para el resto de los años, el nivel de ejecución fue del 85,5% en 2016; del 82,2% en 2017; del 72,7% en 2018; del 71,5% en 2019; del 71,7% en 2020; del 67,4% en 2021; del 62,3% en 2022; y del 68,99% en 2023.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, atribuyó este resultado a la reactivación de los principios de estabilidad presupuestaria en 2024, que imponen un techo de gasto al Ayuntamiento. «No podemos gastar más, no podemos subir la ejecución presupuestaria», indicó, «esa es la razón que explica el por qué se ha quedado en el 67%».

464 millones en los bancos

El resultado presupuestario ascendió a algo más de 88 millones de euros y el Ayuntamiento cerró el presupuesto con un remanente de tesorería de 463,88 millones. Este es el dinero que el Consistorio tiene en los bancos, cuya cuantía aumentó en 66,81 millones de euros respecto a 2023.

Estos datos fueron dados a conocer este miércoles en el transcurso de la comisión de pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas, en la que se aprobó la liquidación del presupuesto.

Durante la sesión, la concejala del PP, Olga Palacios, criticó que se hubiera cumplido con la liquidación con retraso, pues debía haber estado lista antes del 31 de marzo. «Los ciudadanos deberían saber que el saldo de este Ayuntamiento en los bancos han vuelto a subir, se sigue recaudando más y siguen subiendo los presupuestos hasta tener los más altos de la historia», expuso, «pero también tienen que conocer que su ejecución solo alcanza el 67,22%».

«Los presupuestos no paran de subir, los ingresos por impuestos indirectos no paran de subir, los saldos en cuentas no paran de subir y, sin embargo, los ciudadanos no reciben ningún alivio de la presión fiscal», añadió la concejala del PP.

El edil de Hacienda reconoció el retraso y lo atribuyó a las plazas vacantes que hay en Intervención, de ahí que anunciara un aumento retributivo de estos puestos, que siguen en niveles de 2018, para despertar el interés de los habilitados nacionales.

En todo caso, aclaró que casi ningún otro municipio canario tiene aprobada todavía la liquidación de sus presupuestos.

Spínola también aclaró que el aumento de los ingresos en el caso de los impuestos indirectos (casi un 104%) se debe al incremento de las aportaciones que hace el Gobierno de Canarias por el IGIC, que deriva de la actividad económica que viven las islas.

Ampliar Interior de las oficinas municipales. C7 Más de cien millones de euros en facturas en los cajones La deuda antigua del Ayuntamiento vuelve a crecer. En la cuenta 413 –donde se acumulan las facturas pendientes de aplicar al presupuesto- superan ya los cien millones de euros. En diciembre esta cifra rondaba los 46 millones de euros, pero el saldo de esta cuenta es siempre cambiante ya que depende de las facturas que van emitiendo de manera constante los centros gestores y que no están previstos en el presupuesto. Tanto el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, como la edila del PP Olga Palacios hicieron referencia a 101 millones de euros. Sin embargo, a mitad de marzo, el informe emitido por el Órgano de Gestión Económico Financiera para el expediente de liquidación del presupuesto, fijaba el saldo de la cuenta 413 en 116,7 millones de euros. El concejal de Hacienda aseguró que la cifra todavía debe depurarse ya que hay registros que no deberían tener ahí su asiente. Así, anunció que habrá que retirar unos 15 millones de euros que se deben a Emalsa de los años 2022, 2023 y 2024 en concepto de reclamación patrimonial y que no pueden computarse hasta que la Administración no acepta la reclamación. Y lo mismo pasa con sentencias que han generado obligaciones de pago por parte del Ayuntamiento, pero que no son firmes todavía. «Son cuestiones de tipo técnico que suponen cambios sustanciales porque son cantidades muy importantes en la 413», dijo Spínola. Adelantó también que este año se quiere desplegar un plan especial «para intentar pagar el mayor número de deuda» sobre todo en las áreas en que más se concentra, que son Urbanismo, Vivienda, Vías y Obras, Aguas, Tráfico y Movilidad, Parques y Jardines y Limpieza. El primer paso que se dará en esta dirección será la aprobación de un crédito extraordinario con el que saldar esta deuda. Creo que ahí vamos a mejorar mucho y que vamos a reducir de forma muy sustancial la deuda del Ayuntamiento, que debe seguir bajando, porque eso sería un índice de buena gestión», sentenció.