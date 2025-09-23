Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos El juicio, celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quedó visto para sentencia tras las declaraciones de los implicados

Dos policías nacionales acusados de presuntamente agredir a un hombre en el oído izquierdo en el centro comercial Yumbo, ubicado en Playa del Inglés, negaron los hechos ante la sala 25 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas: «No le agredimos con bofetadas en ningún momento».

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de junio de 2016. «Estábamos vestidos de paisanos ese día y mientras realizábamos una patrulla a pie por la zona vimos como una persona estaba vigilante y se escondió algo al vernos, por lo que fuimos hacia él», sostiene el primero de los agentes que declaró este martes en la sala. «Al identificarnos con nuestra placa, el denunciante se puso agresivo y nos dijo que 'somos unos chulos' y empezó a tocarle a mi compañero en el pecho con el dedo», añade.

Ante esta actitud, y según el relato de ambos acusados, los policías redujeron en el suelo al denunciante -con siglas A.S.G.- y le hicieron el correspondiente cacheo superficial para comprobar que no tenía nada ilícito. «Una vez se tranquiliza e incluso pide perdón, al no tener antecedentes penales, le dejamos marcharse. Pero antes le avisamos de que iba a ser sancionado por falta de respeto y desobediencia», detalló el segundo de los acusados recordando aquella noche.

Por su parte, el informe forense judicial dictaminó que no existe relación de causalidad con el denunciante. «El problema que ha sufrido en el oído es interno. Si partimos de un traumatismo debería ir dañando el conducto auditivo hasta el final. El informe del otorrino no me confirma el daño desde fuera hasta dentro», apostilla la perito.

En esta línea, el médico forense -en calidad de perito propuesto por la acusación particular- declaró que «sí que hubo» un traumatismo craneal cerrado en el lado izquierdo del denunciante.

«Me agredieron sin motivo»

«Me encontraba haciendo una videollamada con la que era mi pareja por aquel entonces y al venir dos personas me asusté y pensé que me querían quitar el iPhone». Así comenzó su declaración A.S.G. relatando como ocurrieron los hechos en el centro comercial Yumbo de Playa del Inglés el día 4 de junio sobre las 6.10 horas de la mañana.

«Uno de ellos se acercó a mí y de forma agresiva y me dio un golpe con la mano abierta en el oído izquierdo, luego me insultó y me tiraron al suelo esposado», relata el acusado. Él sostiene que los policías pensaron que le estaban grabando y por eso actuaron así, según su versión de los hechos y tras su reafirmarlo en su declaración en la sala.

«Al llegar a casa no quise despertar a mis padres, pero no escuchaba nada por el oído izquierdo. Al día siguiente fui al médico y de ahí me derivaron al Negrín», asevera el denunciante.

