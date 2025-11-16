La Dinghy RACE, en imágenes

Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:48
- 1 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
- 2 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
- 3 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
- 4 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
- 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
- 6 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
- 7 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
- 8 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
- 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
- 10 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander
