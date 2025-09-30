Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Más de diez millones de euros para impulsar las actividades socioculturales en la ciudad

La inversión prevista asciende a 10.189.053,60 euros para los próximos tres años

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:12

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el nuevo contrato de actividades socioculturales que se desarrollarán en los centros públicos de educación infantil y primaria, en las sedes de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste y en los centros de promoción sociocultural de la ciudad.

La inversión prevista asciende a 10.189.053,60 euros para los próximos tres años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años adicionales. Esto supone una asignación anual superior a los 3,3 millones de euros, lo que representa un incremento aproximado del 250% respecto al contrato anterior, que ascendía a 970.000 euros al año.

La concejala de Educación, Nina Santana, destaca que «esta licitación marca un salto cualitativo en la apuesta del Ayuntamiento por la educación no formal y la cohesión social en la ciudad. Con este contrato garantizamos que miles de personas, desde la infancia hasta la edad adulta, puedan acceder a actividades que refuercen su formación, estimulen la creatividad y fomenten la convivencia, consolidando los centros educativos y socioculturales».

El primer lote, con una dotación de más de 5,6 millones de euros, estará destinado a actividades y talleres socioculturales para personas adultas a través de la Universidad Popular. Su objetivo es promover el envejecimiento activo y prevenir la dependencia mediante actividades de carácter físico-preventivo, programas de salud, acciones orientadas al mantenimiento de la vida autónoma, el desarrollo personal, las habilidades manuales y la práctica artística y cultural.

El segundo lote, con una inversión de 4,5 millones de euros, estará destinado a actividades y talleres dirigidos a la infancia y la juventud, tanto dentro como fuera del horario escolar y durante las vacaciones, contribuyendo a la conciliación laboral y familiar.

