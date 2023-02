«Este es el año de mi despedida, después de 23 participando en la gala»

'El último templo del hedonismo' es el título de la fantasía que ha diseñado para defender el espectáculo con sabor a despedida que ofrecerá en la preselección que se va a celebrar el próximo día 20 sobre el escenario de Santa Catalina, y con el que espera conseguir una plaza para acudir a la que anuncia sería su última gala drag en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Un concurso que este 2023 está de aniversario pues cumple un cuarto de siglo de una historia en la que no ha hecho más que crecer en importancia y a la que ha estado íntimamente ligado Drag Boydevil, álter ego de Dimas M. Trujillo Cordero, como él mismo reconoce en esta entrevista que trata de darlo a conocer un poco más.

Asegura que participar en el que se ha convertido en el espectáculo estrella de las carnestolendas capitalinas es una experiencia única que recomienda y confiesa que su única motivación en las más de dos décadas que lleva haciéndolo no es otra que el propio arte.

-Preséntese ante el público...

-Dimas M. Trujillo Cordero, nací el 10 de enero de 1982 en Las Palmas de Gran Canaria y mis patrocinadores son ZS Peluqueros y Soy Model.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Este es el año de mi despedida. Después de 23 años participando en la gala, lo que siempre me ha motivado es el mundo del arte, que es al que me dedico.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-Es una experiencia única, hay que vivirla. Es algo que recomiendo a todos.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-No nos diferenciamos en nada. Yo soy así 24 horas al día.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-Recuerdo la primera, la del año 1998, estuve en el 'opening' bailando. Me presenté por primera vez en 1999.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-La primera vez que vi a un drag, me pareció un bicho raro. No sabía lo que era. Me causó un gran impacto.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-Lo que más me atrae es la libertad.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-A David Bowie, Freddie Mercury, Madonna, ellos son mis referentes.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Dos semanas.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-Piensa en blanco y oro.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Creo en el gran equipo que tiene la gala drag.

-No entiende el carnaval sin...

- Sin drags queen, obvio.