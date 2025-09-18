Descubre la banda sonora canariona: la nueva iniciativa para escuchar música en la guagua El objetivo de las diez listas de reproducción creadas en Spotify es poner en valor el talento de la tierra

Imagen de la guagua amarilla y algunos de los artistas.

Elsa Lantigua González Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

¿Qué canciones escuchar cuando te da la magua?¿y cuándo te vas de belingo? Guaguas Municipales y Fundación SGAE responden a estas preguntas con la lista de reproducción Canarias Suena, una iniciativa que reúne un centenar de canciones, de artistas y grupos consolidados y emergentes, que pretende fortalecer la divulgación y el conocimiento de la industria cultural y creativa canaria.

Mediante diferentes códigos QR, disponibles a bordo de las líneas de la compañía municipal de transporte, los viajeros podrán acceder a una de las diez playlist que conforman el repertorio de Canarias Suena, con una duración media de 40 minutos cada una, y que reúne a intérpretes y grupos consolidados y emergentes.

Ptazeta, Rosana, Quevedo, Cruz Cafuné, Don Patricio o Agoney son algunos de los nombres que suenan en la lista como líderes en el panorama, pero también otros menos reconocidos como Naife, Nimaña o Svesda.

Canarias suena a la vida en cholas

¿A que suena el primer baño en Las Canteras? Con esta premisa, la playlist ofrece artistas locales tan reconocidos Pedro Guerra, con más de 824 mil oyentes mensuales, y otros locales como la Parranda de Guaguas, con 194 oyentes mensuales.

Además, suenan los nombres de Fajardo, Texxcoco, Los Coquillos, Alba Gil Aceytuno, Arístides Moreno, Chico César, Sylvie Hernández, Tabaiba y artistas emergentes como Kimera, Patri Viera, Iván Torres y Laura Martel.

Canarias suena a un paseo por Vegueta

Abriendo con Ant Cosmos, un proyecto musical basado en el pop ecléctico, esta lista te acompaña en una mañana en el Mercado de Vegueta. Imposible no emocionarse cuando aparecen Los Gofiones con su tema 'Gran Canaria' o Alfredo Kraus con 'Asómate a la ventana'.

Otros artistas que suenan son Birkins, Dayna Kurtz, Pablo Queu, Banadú, Pumuky, Luis Quintana, Dácil Santana, Ricky Furiati, Nauci Gold y Sunday German Flowes

Canarias suena a panza de burro

La panza de burro, ¿evoca nostalgia o ganas de subir el ánimo? Esta lista combina ambas cib 'Como el pájaro que vuela' de Macaca Radiata y 'Chiquito Pelete' de Muyaio y Abel de Los Vinagres.

Otros artistas que componen la playlist son Acid Buda, Ale Acosta, Yul Ballesteros, Benito Cabrera, Modo Rakune, Alizulh, Madkatala, The Good Company, Germán López y Augusto Baez.

Canarias suena a magua

¿A qué suena el acento canarión lejos de casa? La canción que pone nombre al primer disco de Quevedo, 'Donde quiero estar' refleja la realidad de tantos canarios que han salido fuera de la isla. Este artista, con 30,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, se posiciona junto con Valeria Castro, con 872,6 mil, y con Dasoul, con 439,2 mil, en el ranking de los artistas consolidados en el panorama nacional e internacional.

Otros de los artistas que conforman la lista son Lajalada, José Vera Bello, Aniba, Julia Rodríguez, Atlántida, Cristina Ramos, Soraya, Ari Jiménez y Non Trubada.

Canarias suena a madrugar en la guagua

A partir de ahora los madrugones en la guagua suenan a música canaria. Y es que en esta selección convive el grupo madrileño-canario Cupido, y el dúo Adexe&Nau, ambos con casi 500 mil oyentes mensuales en Spotify, y San Borondón, con 21 oyentes.

El resto de artistas de completan la lista son Naife, Xerach, Good Franco, Pinosanto, Said Muti, Pedro Guerra, Raquel del Rosario, Baldosa y el Marido Ideal.