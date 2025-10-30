Horarios especiales de guaguas para visitar los cementerios por el día de Todos los Santos Para facilitar los aparcamientos se habilitarán los anexos de la plaza de Los Olivos y del Estadio de Gran Canaria | El sábado se cerrará el vial Matías Vega Guerra unas horas antes del encuentro entre el Granca y el Andorra

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 16:48 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de tráfico, transporte y limpieza con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra este fin de semana. Según informó el propio Consistorio, las medidas se aplicarán en todos los cementerios municipales (San Lázaro, Las Palmas, Puerto, Tenoya y Tafira) para garantizar un acceso seguro y ordenado a las personas que acudan a rendir homenaje a sus seres queridos.

El Cementerio de San Lázaro, el de mayor afluencia, contará con un refuerzo de agentes de la Policía Local y del cuerpo de Movilidad, además de un diseño especial de accesos y estacionamientos. Se instalarán carpas para la venta de flores y se habilitarán zonas específicas para taxis, vehículos de personas con movilidad reducida, coches fúnebres, guaguas y servicios de emergencia.

Para facilitar el tránsito, los aparcamientos anexos a la plaza de Los Olivos y al Estadio de Gran Canaria estarán disponibles para los visitantes, mientras que la Policía Local vigilará los principales puntos de acceso, como la rotonda de la avenida Pintor Felo Monzón y Hoya de la Gallina. Además, el vial Matías Vega Guerra permanecerá cerrado temporalmente el sábado 1 de noviembre con motivo del partido de baloncesto entre el Dreamland Gran Canaria y el Morabanc Andorra, previsto a las 19:00 horas.

Horarios de los cementerios y transporte público

Los cementerios de San Lázaro, Las Palmas, El Puerto y Tafira abrirán los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 07.00 a 19.00 horas, y el 2 de noviembre, de 07.30 a 17.30 horas. Las oficinas de atención al público también ampliarán sus horarios. En San Lázaro, además, habrá un minibús adaptado de 15 plazas operativo desde el 30 de octubre al 2 de noviembre, con horarios coincidentes con la apertura de los recintos.

Guaguas Municipales pondrá en marcha un dispositivo especial los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, para facilitar los desplazamientos hasta los cementerios principales. Las líneas 26, 44, 45 y 91 prolongarán su recorrido hasta las inmediaciones de San Lázaro, con servicio entre las 09.00 y las 19.00 horas (el domingo, hasta las 17.30). También se reforzarán los accesos a los cementerios de Las Palmas (Vegueta), El Puerto y Tafira mediante las líneas habituales.

Mercadillos, misas y limpieza reforzada

Durante estos días se instalarán mercadillos de flores en los cuatro cementerios municipales. En San Lázaro habrá 15 puestos y un food truck; en Las Palmas, cuatro; en El Puerto, tres; y en Tafira, dos. Los mercadillos funcionarán entre las 07.00 y las 19.00 horas, hasta el 2 de noviembre.

Las misas se celebrarán en todos los recintos. En San Lázaro, el 31 de octubre a las 17.00 horas; el 1 de noviembre a las 08.00, 10.00, 12.00 y 17.00; y el 2 de noviembre a las 08.00, 12.00 y 16.00. En el Cementerio de Las Palmas, la eucaristía será el 1 de noviembre a las 11.00 horas; en El Puerto, a las 10.00; y en Tafira, a las 17.00. Además, el Ejército de Tierra celebrará su tradicional homenaje a los caídos el 2 de noviembre, a las 11.30 en el Cementerio de Las Palmas y a las 12.00 en San Lázaro.

El Servicio Municipal de Limpieza desplegará un operativo especial entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, con 56 trabajadores, 22 vehículos y la instalación de 45 contenedores en los distintos recintos. Se emplearán unos 480.000 litros de agua para mantener en óptimas condiciones los camposantos durante los días de mayor afluencia.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la ciudadanía planificar sus visitas con antelación, usar el transporte público y respetar las indicaciones de los agentes para garantizar una festividad segura y sin incidencias.