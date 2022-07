Condenan a Mark y a su marido por prostituir a mujeres bajo amenazas

Dijo en 2013 que había sido atacada con ácido por orden de su marido

Hay que destacar que Mabel Mark fue portada de los medios de comunicación de las islas en 2013 después de que sufriera heridas de enorme gravedad tras ser rociada con ácido en su cara y su cuerpo. Ella alegó en ese momento que el autor intelectual del ataque había sido su marido Kingsley Ojugberu, aunque años después se determinó con esta sentencia notificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas que ambos eran los integrantes de esta trama de prostitución en Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron en abril del año 2013 y ella misma narraba a este periódico que estaba de viaje en Nigeria y había acudido a una peluquería. Allí entró el hombre y la roció. «Fue alguien contratado por mi marido para matarme. Mi marido empezó insultándome sin tener por qué, me decía puta, golfa, de todo. Yo nunca pensé que algo así me iba a pasar a mi, que llegué en patera, que he luchado mucho. Pero sí. Mírame cómo acabé», dijo en su día señalándose el rostro, que presentaba aún las secuelas de las quemaduras del líquido corrosivo, que también afectó a pecho, espalda, brazo izquierdo, una pierna y a la vista.

La mujer, que residía en Vecindario, definió en aquel entonces que Kingsley Ojugberu era un hombre «agresivo y no hacía nada. Más que celos creo que quería matarme para quedarse con mis negocios», una persona a la que dijo haber conocido hacía tres años por internet.