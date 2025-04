Condenan a 17 años de cárcel al Adoptado y a Juan Felipe por el asesinato de Andrea Costa

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de abril 2025, 14:51 Comenta Compartir

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a David José Roger Pérez, alias el Adoptado y a Juan Felipe A.V. a 17 años de prisión como autores materiales de un delito de asesinato cometido sobre el italiano Andrea Costa en 2021 en la localidad de Vecindario. Además, impuso siete años, seis meses y un día a Estefanía Pino Alemán Vega al considerarla cómplice de los hechos. La víctima, con la que convivían, fue golpeada, atada y estrangulada con una sábana en una vivienda y su cadáver fue localizado dos días después «totalmente calcinado» en su coche, en la zona de Pozo Izquierdo.

El jurado popular declaró probado que hubo alevosía en los hechos, por lo que el magistrado presidente Arcadio Díaz Tejera impuso una condena por asesinato y no por homicidio, como así pedían la Fiscalía y las defensas.

Los hechos probados determinan que los acusados, tras acudir junto a la víctima y otras personas a cenar a un restaurante japonés de Playa del Inglés, «se fueron saliendo uno a uno del establecimiento dejando solo en su interior a quien no tenía dinero para abonar la cuenta», es decir, Andrea Costa, lo que motivó que el personal del local llamara a la Policía. Mientras la víctima era identificada por los agentes, los acusados pasaron por la zona y pudieron observar la escena.

Poco después, ya en el domicilio de uno de los procesados, se produjo la agresión. La sentencia considera probado que los dos autores materiales «comenzaron a gritarle 'hijo puta, mentiroso' y a darle puñetazos y patadas», y que lo llevaron hasta una habitación del fondo, donde continuaron golpeándolo «con ánimo de acabar con su vida».

En ese momento, según la sentencia, «pidieron a Estefanía Pino que les facilitara una sábana», y ella «cogió una sábana, la rompió en varios trozos y se los entregó». Con esos jirones «ataron los pies y las manos de la víctima, se subieron encima de su espalda y con otro trozo de sábana apretaron fuertemente su cuello hasta causarle la muerte».

Asfixia mecánica

La autopsia determinó que la víctima sufrió «asfixia mecánica por mecanismo mixto de obstrucción intrínseca de la vía respiratoria con contenido sanguinolento», además de diversas fracturas y traumatismos. El jurado entendió que el ataque fue «sorpresivo e inesperado» y que la víctima «no pudo defenderse, no solo por no esperarlo sino también porque dicho ataque fue a traición».

Durante el juicio, los acusados reconocieron los hechos y manifestaron su arrepentimiento. No obstante, Díaz Tejera dejó claro que «hacerlo cerca de cuatro años más tarde, en plena vista oral, no puede significar lo mismo (…) que lo que el Legislador punitivo ha expresado» en relación a la atenuante de confesión, por lo que no la aplicó.

Los dos autores materiales fueron condenados a 17 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta y prohibición de aproximación a la testigo protegida. La mujer fue condenada como cómplice, al no haber intervenido en las agresiones pero sí en los preparativos, entregando la sábana usada en el estrangulamiento.

La sentencia establece también que «deben, en concepto de responsabilidad civil, asumir la indemnización de perjuicios a los familiares del fallecido (…) en la cantidad de 180.000 euros», de forma solidaria entre los tres condenados. Igualmente, se impone el pago de las costas procesales, incluidas las generadas por la acusación particular.

El tribunal ordena además que la clasificación penitenciaria de los condenados «no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta».

Además, el magistrado presidente interesó en un gesto no muy habitual en este tipo de procedimiento, pero en cualquier caso, elogioso, que se remita la sentencia a todos los miembros del jurado popular «para conocimiento del resultado de su trabajo, con nuestro agradecimiento«.