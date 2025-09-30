Condenados dos hombres por tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria Utilizaban una vivienda ubicada en la calle Francisco Inglott Artiles como almacén y centro de distribución. Un tercer acusado fue absuelto

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas desde la GC-1.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a dos individuos por delitos contra la salud pública en la capital grancanaria y absolvió a un tercero, cuyo abogado es José Gerardo Ruiz Pasquau, tras no acreditarse su participación en un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según la sentencia, ambos condenados utilizaban una vivienda situada en la calle Francisco Inglott Artiles en Las Palmas de Gran Canaria como almacén y centro de distribución de sustancias estupefacientes.

Tras efectuarse la orden de entrada y registro en el domicilio, se hallaron 2,4 kilos de heroína, más de 3,8 kilos de cocaína, 6,6 kilos de resina de cannabis, además de sustancias de corte, herramientas, una máquina de contar dinero y 103.200 euros en efectivo. Durante la operación, fueron intervenidos también una motocicleta Yamaha XP560 y un vehículo Volkswagen Polo empleados en los hechos. El valor total de la droga intervenida se estimó en 250.000 euros en el mercado ilícito.

Por estos hechos, el acusado, que responde a las siglas A.S.V, fue condenado a ocho años y medio de prisión, junto a una multa de un millón de euros e inhabilitación para sufragio pasivo.

Para el segundo de los encausados, A.D.N., recibió una condena de tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 30.000 euros.

Por otro lado, al tercer implicado, con siglas J.A.B., se le acusaba de un presunto delito de blanqueo de capitales, pero fue absuelto de la causa. Según recoge la sentencia, estaba acusado de haber presuntamente inscrito a su nombre un automóvil adquirido supuestamente con dinero ilícito, pero la Sala falló que no se acreditó el origen delictivo del dinero. Tampoco quedó probado que el acusado participara conscientemente en operaciones de ocultamiento.

La sentencia también ordena el decomiso de las sustancias, los vehículos y otros bienes relacionados. Así como dispone que el tiempo de prisión preventiva en el que han estado los dos condenados sea descontado de las penas impuestas.

Hechos probados

Según la Fiscalía, sobre las 13.30 horas del 8 de mayo de 2024, en la calle Francisco Inglott Artiles de Las Palmas de Gran Canaria, el acusado A.S.V., con antecedentes penales, entregó al también encausado A.D.N., una bolsa que contenía 1.002 gramos de cocaína. La sustancia, «con total desprecio hacia la salud ajena», iba a destinarse a su distribución y posterior venta a terceras personas, alcanzando en el mercado ilícito un valor aproximado de 30.000 euros.

La bolsa procedía de una vivienda situada en la mencionada calle.

Temas

Condenas