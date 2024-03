Condenado a 12 años y ocho meses de cárcel por el crimen de Gáldar: mató, quemó y enterró a Mariam

No tiene que pagar a la familia porque no estaba «pendiente de ella»

En materia de responsabilidad civil, ni la Fiscalía, representada por el fiscal Jesús Lomba, ni la acusación popular, ejercida por el Instituto Canario de Igualdad, solicitaron indemnización alguna, dado que durante el juicio y previamente en sus respectivos escritos de acusación, entendieron que Mariam no tenía descendientes. Sin embargo, la acusación particular sí solicitó la cantidad de 200.000 euros para los familiares que aún tenía en la península y que se personaron en el procedimiento.

A pesar de ello, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió no fijar indemnización, debido a que la acusación particular no concretó a que familiares se estaba refiriendo y, menos aún, la relación que éstos pudieran tener con Mariam, ya que vivía en la marginalidad, «sin que conste acreditado que algún familiar estuviera pendiente de ella y de las necesidades que pudiera tener».

Describe la sentencia para argumentar este extremo que la persona que denunció su desaparición fue un amigo de la víctima, «que para nada se refirió a la relación entre Mariam y su familia». Por el contrario, añade el fallo, «tuvo que ser el testigo el que se interesara por ella al extrañarle su ausencia y denunciara a la Guardia Civil». Ni tan siquiera el hermano de la víctima, que ejercita la acusación particular, compareció, según la sentencia, «a explicar la relación que mantenía con ella y el perjuicio moral que le haya podido causar su muerte».

Por ello, la Sala no fijó responsabilidad civil alguna.