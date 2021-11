Condenado a 31 años de cárcel por abusar de su hija y una amiga menores, a las que grababa y drogaba

Ya cumple nueve años de prisión por abusar también de su exmujer

Hay que recordar que este vecino de la capital grancanaria, de 34 años, ya fue condenado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria a siete años de prisión después de que reconociera que, al mismo tiempo de que cometía los actos sobre su hija y la amiga de la niña, también abusó de su expareja y lo grabó en vídeo.

Pese a la ruptura, entre junio y septiembre de 2018, al no aceptar la separación, entró en la habitación de su ex y, mientras dormía, se acercó, le retiró las braguitas y le tocó sus genitales sin llegar a introducir sus dedos en la vagina «no siendo ella consciente de lo sucedido». En una de estas ocasiones, sin que ella fuera conocedora, «grabó la escena» y mientras sostenía la cámara con una mano, con la otra «retiraba la braguita y tocaba la vagina» de la víctima. Además, el 8 de agosto de 2018, tras ocultar una cámara en el baño, grabó a su ex desnuda. También le tomó fotografías estando desnuda o en ropa interior, con cámara oculta o aprovechando que dormía.