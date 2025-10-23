Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Cober

Condenadas tres personas por facilitar el tránsito de migrantes: cobraban 200 euros por trasladarles de Gran Canaria a la península

Los tres reconocieron los hechos en el juicio y aceptaron la condena | En los registros se intervinieron más de 5.000 euros en efectivo

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:57

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a tres personas -Saida Badid, Yassine Mourd y Enrique Bogarin- por integrar una red dedicada a facilitar el tránsito y la regularización fraudulenta de inmigrantes que llegaban en patera a Gran Canaria.

Los hechos se produjeron entre 2021 y 2022, cuando los acusados cobraban al menos 200 euros por persona a cambio de trasladarles desde la isla hacia la península.

Los tres reconocieron los hechos en el juicio y aceptaron la condena. Cuatro años de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros para Saida Badid, la líder de la red. Su hijo fue condenado a tres años de cárcel por el mismo delito y dos años de prisión por falsedad documental para Enrique Bogarin.

Según recoge la sentencia, la investigación policial, dirigida por la UCRIF de Extranjería, descubrió que la acusada principal, dirigía la red, asistida por su hijo y con la colaboración de Enrique, quien falsificaba certificados del registro civil y otros documentos. En los registros se intervinieron más de 5.000 euros en efectivo.

También se ordenó el decomiso del dinero intervenido y el pago de las costas procesales. Saida y su hijo ya habían estado en prisión preventiva entre octubre de 2022 y enero de 2023, tiempo que se les descontará de la condena.

