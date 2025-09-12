Cita ciudadana para participar en la limpieza de fondos marinos en Las Alcaravaneras Una jornada de voluntariado, enmarcada en el Día Mundial de la Limpieza de playas y ríos, abierta a personas de todas las edades para concienciar sobre la contaminación y la protección de los fondos marinos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Las Palmas convoca a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza de los fondos marinos en la playa de Las Alcaravaneras, este sábado 13 de septiembre a partir de las 11.00 horas, coincidiendo con el Día Mundial de la Limpieza de playas y ríos.

La actividad busca concienciar sobre la contaminación marina y su impacto en la vida marina y humana, y está diseñada para que puedan participar familias, jóvenes y personas de cualquier edad y condición física, aprovechando la bajamar prevista entre las 11.00 y las 13.00 horas.

La jornada contará con el respaldo de la Policía Portuaria, el SEMAR y Cruz Roja, garantizando la seguridad de los participantes en las distintas profundidades de limpieza.

Además, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y el director, Francisco Javier Trujillo, ofrecerán declaraciones a los medios en la misma playa, en la zona colindante al Muelle Deportivo, a las 11.00 horas del sábado.

Con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su compromiso con el medioambiente y lanza un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la protección del litoral y del ecosistema marino.