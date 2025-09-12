Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la playa de Las Alcaravaneras. C7

Cita ciudadana para participar en la limpieza de fondos marinos en Las Alcaravaneras

Una jornada de voluntariado, enmarcada en el Día Mundial de la Limpieza de playas y ríos, abierta a personas de todas las edades para concienciar sobre la contaminación y la protección de los fondos marinos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:15

La Autoridad Portuaria de Las Palmas convoca a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza de los fondos marinos en la playa de Las Alcaravaneras, este sábado 13 de septiembre a partir de las 11.00 horas, coincidiendo con el Día Mundial de la Limpieza de playas y ríos.

La actividad busca concienciar sobre la contaminación marina y su impacto en la vida marina y humana, y está diseñada para que puedan participar familias, jóvenes y personas de cualquier edad y condición física, aprovechando la bajamar prevista entre las 11.00 y las 13.00 horas.

La jornada contará con el respaldo de la Policía Portuaria, el SEMAR y Cruz Roja, garantizando la seguridad de los participantes en las distintas profundidades de limpieza.

Además, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y el director, Francisco Javier Trujillo, ofrecerán declaraciones a los medios en la misma playa, en la zona colindante al Muelle Deportivo, a las 11.00 horas del sábado.

Con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su compromiso con el medioambiente y lanza un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la protección del litoral y del ecosistema marino.

