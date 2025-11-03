Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al fiscal general evidencia «el enfrentamiento total» entre las jefas del Ministerio Público en Madrid
Una guagua de Global en la parada situada junto al centro comercial Las Arenas. C7

Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

La vía permanecerá cerrada en ambos sentidos este 4 de noviembre de 08.00 a 13.00, y varias líneas de autobús urbano sufrirán modificaciones por obras

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

La empresa de transporte público Guaguas Global informa que este, martes 4 de noviembre de 2025, la calle Simancas —ubicada en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria— estará cerrada al tráfico en ambos sentidos entre las 08.00 y las 13.00 horas, de forma previsiblemente temporal, por obras de mantenimiento.

El cierre afectará a numerosas rutas de transporte urbano. Las líneas que se verán comprometidas incluyen las números 100, 103, 105, 116, 117, 130, 204, 206, 210, 233, 234, 317, 319 y 336.

Asimismo, la parada «Plaza del Pilar (175011)» quedará fuera de servicio durante el periodo indicado. Como alternativas de parada se han habilitado las ubicaciones «CC Las Arenas (175001)» y «La Fosforera (175021)».

Se recomienda a los usuarios prever sus desplazamientos y valorar rutas alternativas o usar con antelación las paradas alternativas disponibles. Las autoridades municipales y Guaguas Global recuerdan que este tipo de intervenciones es imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio y la seguridad vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  5. 5 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  6. 6 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  10. 10 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria