Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

La empresa de transporte público Guaguas Global informa que este, martes 4 de noviembre de 2025, la calle Simancas —ubicada en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria— estará cerrada al tráfico en ambos sentidos entre las 08.00 y las 13.00 horas, de forma previsiblemente temporal, por obras de mantenimiento.

El cierre afectará a numerosas rutas de transporte urbano. Las líneas que se verán comprometidas incluyen las números 100, 103, 105, 116, 117, 130, 204, 206, 210, 233, 234, 317, 319 y 336.

Asimismo, la parada «Plaza del Pilar (175011)» quedará fuera de servicio durante el periodo indicado. Como alternativas de parada se han habilitado las ubicaciones «CC Las Arenas (175001)» y «La Fosforera (175021)».

Se recomienda a los usuarios prever sus desplazamientos y valorar rutas alternativas o usar con antelación las paradas alternativas disponibles. Las autoridades municipales y Guaguas Global recuerdan que este tipo de intervenciones es imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio y la seguridad vial.