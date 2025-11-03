Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
La vía permanecerá cerrada en ambos sentidos este 4 de noviembre de 08.00 a 13.00, y varias líneas de autobús urbano sufrirán modificaciones por obras
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:11
La empresa de transporte público Guaguas Global informa que este, martes 4 de noviembre de 2025, la calle Simancas —ubicada en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria— estará cerrada al tráfico en ambos sentidos entre las 08.00 y las 13.00 horas, de forma previsiblemente temporal, por obras de mantenimiento.
El cierre afectará a numerosas rutas de transporte urbano. Las líneas que se verán comprometidas incluyen las números 100, 103, 105, 116, 117, 130, 204, 206, 210, 233, 234, 317, 319 y 336.
Asimismo, la parada «Plaza del Pilar (175011)» quedará fuera de servicio durante el periodo indicado. Como alternativas de parada se han habilitado las ubicaciones «CC Las Arenas (175001)» y «La Fosforera (175021)».
Se recomienda a los usuarios prever sus desplazamientos y valorar rutas alternativas o usar con antelación las paradas alternativas disponibles. Las autoridades municipales y Guaguas Global recuerdan que este tipo de intervenciones es imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio y la seguridad vial.
🚨Atención🚨 Cierre temporal al tráfico en Guanartemene. Más información en el siguiente link: https://t.co/1pbVbexpDi #GuaguasGlobal #Guanarteme #GranCanaria #transportepublico #Trafico pic.twitter.com/9ilueNFAaF— Guaguas Global (@guaguasglobal) November 3, 2025