Chapuzón tradicional por La Naval

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

La fiesta puso en remojo anoche a los ediles Inmaculada Medina, Héctor Alemán y Carla Campoamor; a José Luis Samper (Reprosub); a la diputada autonómica Elena Máñez; a la consejera insular Pepa Luzardo; a Ana Medina (Tirma); al todavía alcalde de Valsequillo, Francisco Atta; al coronel Alfredo Hurtado; al viceconsejero de Universidades del Gobierno canario, Ciro Gutiérrez; al directivo del Club Victoria Narciso Gilaranz; al vicepresidente de las fiestas, Alberto Trujillo; al presidente de la Figruc, Kevin Benítez; el exedil Óscar Mata; a José Halcón; y a Miguel Mendiguchía, de Milicias Canarias.

Temas

Playa de Las Canteras