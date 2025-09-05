Convocan una huelga en el transporte interurbano regular de viajeros de la provincia de Las Palmas La decisión se toma por la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, que se constituyó en enero de este año

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha anunciado la convocatoria de huelga en el sector del transporte interurbano regular de viajeros por carretera de uso general en la provincia de Las Palmas, que afectará a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

La decisión se adopta tras la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, cuya constitución se remonta a enero de 2025. Pese a las propuestas sindicales, la patronal representada por la Asociación de Empresas de Transporte Regular de Viajeros (ARV) no ha presentado una contrapropuesta clara ni ha mostrado voluntad de alcanzar un convenio que garantice la equiparación de las condiciones laborales en la provincia.

Los paros tendrán lugar en Lanzarote y Fuerteventura los días 15 y 16 de septiembre, que se mantendrán en días sucesivos con interrupciones intermitentes de 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. En Gran Canaria, la huelga se iniciará los días 17 y 18 de septiembre, con el mismo sistema.

Motivos de la huelga y objetivos

Entre los principales motivos de la convocatoria se encuentran el estancamiento de la negociación del convenio sectorial, la pretensión empresarial de sustituir el convenio por un acuerdo que fragmentaría derechos y frustraría la homogeneización de las condiciones laborales, la negativa a garantizar una vigencia estable del convenio hasta 2032 y el rechazo patronal a una tabla salarial unificada que evite desigualdades entre trabajadores que realizan la misma actividad.

La huelga tiene como finalidad asegurar la firma de un convenio colectivo de ámbito provincial, la subrogación del personal en caso de cambios de contrata o concesión, lareducción de la jornada a 37,5 horas semanales, la plena incorporación de las novedades legales en permisos y licencias y la igualdad de condiciones laborales para todo el sector en la provincia de Las Palmas.

El Comité de Huelga y FSC-CCOO están dispuestos a retomar el diálogo con la representación empresarial directamente o a través del Tribunal Laboral Canario, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice derechos y ponga fin al conflicto.